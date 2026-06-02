Admisión universitaria, ¿qué carrera elegir?: encuentra tu carrera ideal sin poner en riesgo vocación ni empleabilidad

Elegir una carrera universitaria es, sin duda, una de las decisiones más importantes en la vida de una persona, pero no tiene por qué tomarse en soledad ni a ciegas.

Elegir qué estudiar es una de las decisiones más importantes de la vida, y también una de las más difíciles. El proceso de admisión universitaria obliga a tomar esa decisión bajo presión de tiempo, puntajes y expectativas. La buena noticia es que en Chile existen herramientas, datos y vías de ingreso que permiten tomar una decisión informada, equilibrando lo que te apasiona con lo que el mercado laboral realmente necesita. Este artículo te ayuda a hacerlo con criterio.

La falsa dicotomía entre vocación y empleabilidad

Durante años se instaló la idea de que había que elegir entre lo que uno ama y lo que da dinero. Esa dicotomía es, en la mayoría de los casos, falsa. Los expertos en orientación vocacional coinciden en que la clave está en identificar áreas de intersección: disciplinas que te motivan y que al mismo tiempo tienen demanda real en el mercado. Cuando no existe esa intersección perfecta, es posible construirla mediante especializaciones, diplomados o postgrados que complementan una carrera base con alta empleabilidad.

Qué dice el mercado laboral chileno en 2026

Antes de postular, conviene revisar datos concretos. Estas son las carreras con mayor empleabilidad y mejores sueldos promedio al cuarto año según estudios actualizados:

Carrera Empleabilidad 1er año Sueldo promedio 4° año Ingeniería Civil Industrial 91%–93% $2.615.748 Ingeniería Civil en Computación e Informática 89%–92% $2.410.340 Contador Auditor 81%–90% $1.600.000–$1.900.000 Administración Pública 88%–98% $1.777.535 Ingeniería en Logística 85%–95% $1.500.000–$1.950.000 Medicina 90%–99% $3.464.273 Química y Farmacia 98%–100% $2.273.575

Las carreras del área de salud como enfermería, química y farmacia también superan el 95% de empleabilidad al segundo año, impulsadas por la demanda sostenida del sistema sanitario chileno. En tecnología, ingeniería en informática y ciberseguridad muestran expansión continua con sueldos competitivos desde el primer año de ejercicio profesional.

Cómo identificar tu vocación con método

El autoconocimiento no es un proceso mágico, es un ejercicio sistemático. Estos pasos concretos te ayudan a identificar tu orientación profesional antes de postular en el proceso de admisión:

Realiza un test vocacional: herramientas como las que ofrecen plataformas del Ministerio de Educación y universidades como UTEM permiten cruzar tus intereses con opciones de carrera concretas

herramientas como las que ofrecen plataformas del Ministerio de Educación y universidades como UTEM permiten cruzar tus intereses con opciones de carrera concretas Analiza tus materias favoritas: las asignaturas donde tienes mejor rendimiento y mayor motivación son indicadores poderosos de orientación disciplinar

las asignaturas donde tienes mejor rendimiento y mayor motivación son indicadores poderosos de orientación disciplinar Habla con profesionales del área: una conversación con alguien que ejerce la carrera que te interesa vale más que cualquier folleto institucional

una conversación con alguien que ejerce la carrera que te interesa vale más que cualquier folleto institucional Visita ferias universitarias: el contacto directo con estudiantes y docentes entrega información que no aparece en los sitios web oficiales

el contacto directo con estudiantes y docentes entrega información que no aparece en los sitios web oficiales Usa el portal MiFuturo: el Ministerio de Educación ofrece datos de empleabilidad, ingresos y matrícula por carrera e institución en tiempo real

Las vías de admisión disponibles según tu perfil

No todos los postulantes llegan al mismo punto de partida. Chile ofrece múltiples vías de ingreso según las características y circunstancias de cada estudiante:

Vía de admisión Perfil ideal ¿Requiere PAES? Admisión centralizada Egresado de enseñanza media regular Sí Admisión directa Con estudios técnicos o universitarios previos No siempre Admisión especial Mérito artístico, deportivo o científico Variable Talento e Inclusión Top 10% de establecimientos municipales o subvencionados Flexibilizado Admisión segundo semestre Quienes no postularon en proceso regular Depende de la carrera

La admisión directa es especialmente útil para quienes ya tienen una trayectoria técnico-profesional y quieren continuar estudios universitarios sin depender del puntaje PAES. La admisión especial, por su parte, reconoce méritos que el sistema estandarizado no mide, abriendo cupos para perfiles con talentos específicos fuera de la norma académica convencional.

Errores frecuentes al elegir carrera

Conocer los errores más comunes ayuda a evitarlos antes de que sea demasiado tarde:

Elegir por descarte: postular a una carrera “porque no sé qué más estudiar” lleva a deserción temprana y pérdida de tiempo y recursos.

postular a una carrera “porque no sé qué más estudiar” lleva a deserción temprana y pérdida de tiempo y recursos. Seguir la presión familiar: la carrera debe ser coherente con tus habilidades e intereses, no con las expectativas de terceros.

la carrera debe ser coherente con tus habilidades e intereses, no con las expectativas de terceros. Ignorar la duración real: medicina puede extenderse hasta 14 semestres; ingenierías hasta 18. Eso impacta directamente en el costo total y los años de retorno de la inversión.

medicina puede extenderse hasta 14 semestres; ingenierías hasta 18. Eso impacta directamente en el costo total y los años de retorno de la inversión. No comparar instituciones: el mismo título en distintas universidades puede tener diferencias significativas en empleabilidad, red de contactos y reconocimiento del mercado.

el mismo título en distintas universidades puede tener diferencias significativas en empleabilidad, red de contactos y reconocimiento del mercado. Subestimar las carreras técnicas: institutos profesionales como INACAP o DUOC forman profesionales con tasas de empleabilidad comparables a las universitarias en áreas como logística, construcción y tecnología.

Herramientas oficiales para decidir mejor

El Ministerio de Educación y el DEMRE ofrecen recursos gratuitos que pocos postulantes aprovechan al máximo:

Portal MiFuturo: empleabilidad, ingresos y matrícula por carrera, institución y región

empleabilidad, ingresos y matrícula por carrera, institución y región Simulador de postulación DEMRE: proyecta tu puntaje ponderado en distintas carreras antes de postular oficialmente

proyecta tu puntaje ponderado en distintas carreras antes de postular oficialmente Buscador de carreras MINEDUC: filtra por área, región, institución y modalidad de admisión

filtra por área, región, institución y modalidad de admisión Portal EligeCarrera: orientación vocacional con recursos interactivos para jóvenes en etapa de decisión

La decisión es tuya, pero no tienes que tomarla solo

Elegir una carrera universitaria es, sin duda, una de las decisiones más importantes en la vida de una persona, pero no tiene por qué tomarse en soledad ni a ciegas. Hoy existen más recursos que nunca para orientar ese proceso, plataformas de orientación vocacional, ferias universitarias, datos oficiales sobre empleabilidad y salarios por carrera, testimonios de profesionales en ejercicio y herramientas de autoconocimiento que ayudan a conectar intereses personales con oportunidades reales del mercado. Combinar ese autoconocimiento con información concreta y actualizada sobre el mundo laboral es la base de una elección bien fundamentada, que no se apoya sólo en percepciones o en lo que otros esperan, sino en un análisis honesto de las propias fortalezas y metas.