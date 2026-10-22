Ofertas de trabajo en Black Friday 2026: revisa las vacantes, los sueldos y cómo postular

Son más de 3.500 puestos de trabajo que ofrece Black Friday 2026, con sueldos de hasta $900 mil. Revisa todos los detalles aquí.

El Black Friday 2026 no solo traerá descuentos y ofertas para los consumidores, ya que el evento comercial también abrirá nuevas oportunidades laborales en Chile.

Bajo este contexto, el Grupo de Empresas Teamwork anunció la disponibilidad de más de 3.500 puestos de trabajo a nivel nacional, con sueldos que pueden alcanzar los $900.000.

La nueva edición del evento comenzará el viernes 27 de noviembre y se extenderá hasta el lunes 30. Durante esos días, el comercio electrónico suele aumentar su actividad, lo que obliga a las empresas a reforzar sus equipos de bodega, transporte y distribución para responder al crecimiento de los pedidos.

Camila Muñoz, gerente de operaciones de Teamwork, destacó el impacto de esta temporada en el empleo y la necesidad de incorporar trabajadores para cubrir la demanda adicional.

“El Black Friday no solo representa un aumento en las ventas, sino también un período de mayor actividad para el mercado laboral. Las empresas necesitan anticiparse al incremento de los pedidos, reforzar sus centros de distribución y contar con equipos capaces de responder a los tiempos de entrega. Esto genera oportunidades concretas de empleo, especialmente para quienes buscan incorporarse rápidamente al mundo laboral o generar ingresos adicionales”, explicó.

La mayor parte de las vacantes se concentra en el área de bodega. La oferta contempla 2.900 puestos para operarios y operarias de bodega, además de otras 100 plazas para el mismo cargo con jornada parcial (part-time).

Black Friday 2026: ¿Qué empleos están disponibles y cuánto pagan?

El proceso también considera oportunidades para operarios de carga y descarga, operadores de grúa, administrativos de transporte, coordinadores de patio, operadores de apilador eléctrico, personal de picking, supervisores de operaciones y peonetas.

Los sueldos dependen de las funciones, las horas de trabajo y el grado de especialización que exige cada puesto. En el caso de los operarios de bodega, los sueldos oscilan entre $540.000 y $620.000, mientras que para las jornadas part-time van desde $260.000 hasta $300.000. En tanto, las rentas más altas corresponden a cargos de supervisión, que pueden alcanzar los $900.000.

Desde la compañía señalan que las contrataciones para campañas de alta demanda pueden beneficiar tanto a quienes buscan su primer empleo como a las personas que desean regresar al mercado laboral después de un período de inactividad.

Aunque muchas de estas plazas responden a necesidades específicas del Black Friday, algunas pueden convertirse en oportunidades de mayor duración, dependiendo de las necesidades de cada empresa y del desempeño de los trabajadores.

“Estas contrataciones también pueden ser una puerta de entrada a oportunidades laborales de mayor duración. Si bien muchas vacantes responden a necesidades puntuales de la campaña, existen casos en que las empresas mantienen a trabajadores que han demostrado un buen desempeño, compromiso y capacidad de adaptación”, expuso Muñoz.

La campaña, además, coincide con la preparación para las fiestas de fin de año, una etapa en que distintas industrias aumentan sus operaciones y requieren personal adicional. Por ello, las vacantes vinculadas al Black Friday forman parte de un período de mayor demanda por trabajadores temporales, especialmente en logística, almacenamiento y distribución.

¿Cómo postular? Las personas que estén interesadas en acceder a estas oportunidades pueden revisar las vacantes disponibles y postular a través de la página web oficial (HAZ CLIC EN ESTE LINK).