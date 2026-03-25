Black Sale 2026 ya tiene fecha en Chile: más de 100 marcas ofrecerán descuentos de hasta 70%

El especial de ventas en línea llegará con rebajas en categorías como turismo, tecnología, inmobiliaria, vestuario y belleza.

El Black Sale 2026, considerado uno de los primeros grandes eventos de descuentos del año en Chile, se realizará desde el lunes 30 de marzo hasta el domingo 5 de abril.

La jornada contará con la participación de más de 100 marcas nacionales e internacionales, que ofrecerán rebajas en múltiples categorías, con descuentos que podrían alcanzar hasta un 70%.

Black Sale 2026: más de 100 marcas ofrecerán descuentos de hasta 70%

El evento, pensado para aliviar el golpe económico que suele dejar marzo, se ha consolidado como una oportunidad para que los consumidores realicen compras planificadas en productos y servicios de primera necesidad, evitando la saturación de otras fechas de descuentos como el Black Friday, Cyber Monday o Cyber Day.

Entre las categorías más buscadas se encuentran hogar, mejoramiento, muebles, herramientas, decoración, electrodomésticos y tecnología, aunque también se ofrecerán ofertas en servicios, viajes y productos de cuidado personal.

El evento se concentra en la plataforma oficial blacksale.cl, donde los usuarios pueden revisar las marcas participantes, comparar productos y registrarse con su correo electrónico para recibir alertas sobre las ofertas activas.

Entre las marcas que tendrán descuentos en el Black Sale se encuentran:

● Adidas

● Nike

● Sporting Brands

● Trial

● Roly.cl

● Arrow

● Hardwork

● TEH

Hogar y otros:

● El Container

● Thörben

● Living Store

● Urbano

● Zigzaboo

● Forever Mom

● Emma.