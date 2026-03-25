Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
País

Black Sale 2026 ya tiene fecha en Chile: más de 100 marcas ofrecerán descuentos de hasta 70%

El especial de ventas en línea llegará con rebajas en categorías como turismo, tecnología, inmobiliaria, vestuario y belleza.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

El Black Sale 2026, considerado uno de los primeros grandes eventos de descuentos del año en Chile, se realizará desde el lunes 30 de marzo hasta el domingo 5 de abril.

La jornada contará con la participación de más de 100 marcas nacionales e internacionales, que ofrecerán rebajas en múltiples categorías, con descuentos que podrían alcanzar hasta un 70%.

Black Sale 2026: más de 100 marcas ofrecerán descuentos de hasta 70%

El evento, pensado para aliviar el golpe económico que suele dejar marzo, se ha consolidado como una oportunidad para que los consumidores realicen compras planificadas en productos y servicios de primera necesidad, evitando la saturación de otras fechas de descuentos como el Black Friday, Cyber Monday o Cyber Day.

Entre las categorías más buscadas se encuentran hogar, mejoramiento, muebles, herramientas, decoración, electrodomésticos y tecnología, aunque también se ofrecerán ofertas en servicios, viajes y productos de cuidado personal.

El evento se concentra en la plataforma oficial blacksale.cl, donde los usuarios pueden revisar las marcas participantes, comparar productos y registrarse con su correo electrónico para recibir alertas sobre las ofertas activas.

Entre las marcas que tendrán descuentos en el Black Sale se encuentran:

● Adidas
● Nike
● Sporting Brands
● Trial
● Roly.cl
● Arrow
● Hardwork
● TEH

Hogar y otros:

● El Container
● Thörben
● Living Store
● Urbano
● Zigzaboo
● Forever Mom
● Emma.

Notas relacionadas