Black Friday 2026 en Chile: cuándo será y cómo pueden participar las Pymes

El evento de comercio electrónico se extenderá por cuatro días y habilitó una tarifa preferencial inferior a $300.000 para negocios que quieran sumarse a la plataforma oficial.

Black Friday Chile confirmó que su edición 2026 se realizará entre el viernes 27 y el lunes 30 de noviembre, con el objetivo de reunir a cientos de marcas en su plataforma de comercio electrónico.

En paralelo, los organizadores abrieron una convocatoria anticipada para pequeñas y medianas empresas y emprendedores, quienes podrán acceder a un plan de participación por menos de $300.000.

Black Friday 2026 en Chile: cómo pueden participar las Pymes

Durante esas cuatro jornadas, los consumidores podrán encontrar ofertas en distintas categorías, entre ellas tecnología, vestuario, calzado, viajes, deportes y productos para el hogar, a través del sitio oficial.

La iniciativa llega a su decimocuarta edición en Chile y busca ampliar la participación de negocios de menor tamaño en las campañas de ventas digitales. Para ello, la organización dispuso una tarifa preferencial que incluye la presencia en la plataforma oficial y un conjunto de recursos gráficos y sellos de marca para apoyar la difusión de las promociones.

“En esta décimo cuarta edición llegamos con la convicción de que Black Friday es mucho más que un evento de cuatro días; es un impulso para la digitalización y el crecimiento de las empresas en Chile. Queremos derribar el mito de que participar en una plataforma de esta magnitud es inalcanzable para un negocio pequeño. Somos una Pyme hecha por personas que trabajan para potenciar a otras empresas, y por eso abrimos las puertas con un precio de entrada accesible para que ningún emprendedor se quede fuera del evento que más ventas genera en el año”, destacaron Miguel Leighton y Michel Paris, creadores de Black Friday Chile.

Los organizadores también señalaron que la plataforma registra cerca de 500.000 visitas por campaña, lo que representa una vitrina para los negocios que buscan ampliar su alcance y llegar a potenciales compradores.

“Nuestra plataforma recibe alrededor de 500.000 visitas por campaña. Lo que le entregamos a los emprendedores es autoridad y confianza: la posibilidad de estar en una gran vitrina digital donde el usuario entra buscando activamente comprar y descubrir nuevas marcas. Les enseñamos a prepararse con tiempo para las fechas comerciales y a estructurar ofertas reales que impacten a sus clientes”, agregaron.

Las empresas interesadas en participar pueden consultar los requisitos e iniciar su inscripción en el sitio web oficial blackfriday.cl o escribir al correo contacto@blackfriday.cl.