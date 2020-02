Tomás González competirá en Australia pensando en los JJ.OO de Tokio

El gimnasta nacional Tomás González iniciará oficialmente en Australia su temporada 2020, que incluye tres Copas del Mundo y un Campeonato Panamericano, buscando un cupo en sus terceros Juegos Olímpicos.

Hasta tierras oceánicas viajó el destacado deportista chileno para disputar desde este jueves la Copa del Mundo de Melbourne en busca de un objetivo nada de sencillo: clasificar a Tokio 2020.

“El principal objetivo es pasar a la final, para sumar puntos, pero también me sirve de preparación para el Panamericano, para poder tener torneos previos”, expresó Tomás desde Australia, donde competirá en Suelo.

“Esta es una de las fechas del circuito de Copas del Mundo que clasifican a Tokio. Han sido varias fechas, pero a cada gimnasta le cuentan sus tres mejores para sumar los puntos, y de ese ranking sólo va el primero de cada aparto, o sea sólo uno de todo el mundo. Es bien competitivo, pero por lo menos da la posibilidad de clasificar por aparato”, agregó el actual campeón de Juegos Panamericanos.

Consultado por su preparación, el deportista de 34 años indicó que “ha sido intensa, he estado todo el verano entrenando para esta Copa. Después estaremos en Chile una semana y de ahí partimos a un pequeño concentrado en España y directo a dos fechas más, que son en Azerbaiyán y en Qatar. Después de los Juegos Panamericanos de Lima he tenido hartas cosas, tuve una Copa del Mundo en París donde fui finalista, y luego el Mundial preolímpico, donde quedé reserva para Tokio. Ahora estoy enfocado en estas Copas y por sobre todo en el Panamericano de Gimnasia, que es en mayo en Estados Unidos, que entrega dos cupos más en el All Around”.

En cuanto a la expectativas que presenta para ir por un boleto a Tokio, Tomás González dijo que “obviamente quiero clasificar, ahora estoy reserva, entonces tendría que tener ‘suerte’ de que se bajara alguien para poder entrar. Espero en el Panamericano poder acercarme a la clasificación, son poquitos cupos igual, son dos no más, así que estamos haciendo el último esfuerzo y después nos queda esperar cómo queda el ranking”.