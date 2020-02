El cara y sello de los cambios de entrenadores en Colo Colo y la UC

El despido de Mario Salas en Colo Colo nuevamente levantó el debate sobre la poca duración de los entrenadores en los equipos “grandes”. Con un poco más de un año, el “Comandante” no pudo sostener su proceso y terminó cayendo ante las cuatro derrotas consecutivas en el Campeonato Nacional 2020.

La realidad de los albos en cuanto a los movimientos de sus bancas llama la atención, pero no es lejana de otras instituciones. Universidad Católica, actual puntero y reciente bicampeón, ha tenido tres directores técnicos diferentes en los últimos tres años.

El caso de los cruzados, eso sí, es especial, ya que tanto Beñat San José como Gustavo Quinteros lograron consolidar su planteamiento y conseguir sus objetivos, algo que también podría conseguir Ariel Holan.

Dos ex referentes del cuadro albo abordaron este “cara y sello” de ambas instituciones, las que han aguantado de distinta forma los cambios forzados por el mal rendimiento, el fin de los contratos y la presión de los hinchas.

Los breves ciclos albos y cruzados

Desde que la concesionaria Blanco y Negro se hizo cargo de Colo Colo, el cuadro albo ha tenido ciclos breves de entrenadores. Las excepciones han sido Claudio Borghi y Pablo Guede, quienes al menos lograron estar dos años encabezando el equipo.

En 2018, el ciclo de Guede llegó a su fin. Tras un interinato de Agustín Salvatierra asumió el cargo Héctor Tapia. Luego de los malos resultados, el elenco del “Cacique” anunció el arribo de Mario Salas, cuya permanencia llegó a su fin el martes recién pasado tras la derrota ante Curicó Unido.

De forma paralela, en Universidad Católica tuvieron a Beñat San José, siendo campeones del torneo de 2018 antes de partir al Al Nasr de Emiratos Árabes. En 2019 arribó a la UC Gustavo Quinteros, quien ganó el accidentado Campeonato Nacional y luego aceptó una oferta para dirigir Xolos de Tijuana. En diciembre pasado presentaron como nuevo adiestrador a Ariel Holan, quien actualmente está a cargo del equipo.

Las diferencias con la UC

Pese a que los movimientos han sido parecidos entre ambos equipos, hay una clara diferencia en los procesos de Colo Colo y Universidad Católica.

Así lo advierte el ex jugador albo Leonardo Véliz, quien en conversación con EL DÍNAMO apunta a la buena administración de los cruzados.

“Yo quiero atribuirlo al ‘buen ojo’ de los dirigentes. Porque ahora se cuenta con tanta información que el margen de error es mínimo. La tecnología te ayuda, la observación directa, los curriculum, los resultados, todo eso te ayuda. Y ahí uno se puede equivocar. Se ha equivocado Colo Colo y no Católica, y eso debe tener un por qué”, expresó.

Para el ex delantero, “todo podría ser por el sistema dirigencial, que en Católica es envidiable, ya que no hay pugna entre los dirigentes como pasaba en Colo Colo”.

Véliz también señaló que cada entrenador que ha tomado el cuadro cruzado ha mantenido cierta continuidad en un trabajo que ha sido exitoso.

“El entrenador nuevo vio que había buenos jugadores, incorporó uno que otro, mantuvo un mismo sistema y filosofía de trabajo con algunos matices. Eso es inteligencia. Hay otros entrenadores que llegan a equipos exitosos y cambian todo. Son como los alcaldes nuevos que llegan al municipio y cambian hasta los colores de la oficina”, acotó.

Otro punto de vista sobre esta comparación lo entregó el ex entrenador del “Cacique”, Fernando Astengo, quien plantea que la base del equipo permitió que se conservara cierta coherencia en los ciclos de San José, Quinteros y Holan, algo que no se vería en las eras de Guede, Tapia y Salas.

“Colo Colo tiene un tema particular, ya que cuesta que los jugadores que vienen desde abajo entren al primer equipo. Es un equipo muy mediático, muy inmediato, no te aguanta que te vayan esperando y sumando. Uno tiene que entrar, jugar y ganar”, afirmó el “León” a EL DÍNAMO.

El ex defensa añadió que “Católica se ha manejado muy bien en el tema de sus jugadores venidos desde las inferiores, y además tiene muy definido el perfil de sus técnicos, porque luego que se fuera Quinteros, que lo estaba haciendo muy bien, traen a un DT que es interesante, que tenía sus logros en Argentina”.

El desafío del interinato

La salida de Mario Salas ocurrió una semana antes del debut de Colo Colo ante Wilstermann por Copa Libertadores, lo que tiene a Blanco y Negro activando todas sus gestiones con distintos entrenadores que estén disponibles para tomar el desafío.

El cargo, mientras tanto, quedó en manos del DT interino Gualberto Jara, quien junto con Hugo González deberá armar el equipo que este sábado recibirá a Universidad de Concepción.

Si las gestiones de la concesionaria no se aceleran, el actual encargado de la Sub 19 del equipo albo tendría que preparar el duelo internacional que se disputará el 4 de marzo en Bolivia.

Sobre esto, Fernando Astengo afirmó que “es una persona que va a estar un tiempo a cargo”, advirtiendo que de todas maneras es importante que el DT definitivo se encuentre lo antes posible.

Leonardo Véliz, en tanto, expresó que “el futuro de Colo Colo se ve difícil, porque no es fácil levantarse de cuatro derrotas y de un técnico exonerado”.

“Este interinato se podría transformar en un ‘asesinato’ de Jara y de González, que son entrenadores fusibles, que están para un barrido, para un fregado. Y no sé que va a pasar con ellos. El fútbol es muy cambiante, muy volátil, y tampoco sé lo que va a pasar con Colo Colo. Todo lo que no hicieron no sé si lo van a hacer con ellos”, concluyó.