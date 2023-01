Manuel Astorga se lanza contra el Chino Ríos: “Es el ser más deplorable”

19 de Enero de 2023

El preparador físico aseguró que trabajar con el ex tenista fue "el peor error que he cometido en mi vida".

El preparador físico Manuel Astorga lanzó una declaración en contra del ex tenista Marcelo Ríos, conocido como el Chino Ríos, con quien trabajó a finales de la década de los 90 y con el que tiene una enemistad que aún no ha sido resuelta.

El también comentarista deportivo recordó la época en la que colaboró con el ex número 1 del mundo, en una relación que se quebró en 2000 por un confuso atropello de parte del deportista a su otrora amigo.

“Es el ser más deplorable. Y el peor error que he cometido en mi vida ha sido trabajar con él“, expresó Astorga en declaraciones a Radio Touch, las que fueron recogidas por La Tercera.

El preparador físico, que llegó a ser catalogado como uno de los mejores del mundo en su tiempo, comentó que “yo no soy el mejor por haber trabajado con Ríos. Soy uno normal, un buen profesional, pero por haber trabajado con (Nicolás) Massú o con aquellos que ustedes no conocen“.

“No soporto al malagradecido (Ríos). No soporto la vulgaridad. No soporto la picantería. No soporto la mentira. No soporto el chaqueteo ni el vilipendeo porque alguien tiene una estatura para hablar porque consiguió ser el mejor del mundo o porque tiene mucho dinero o porque tiene un gran título”, complementó.

El ex entrenador agregó que “para mí, el fracaso más grande como profesor y licenciado en educación es Marcelo Ríos”.

Por el origen de los problemas, Manuel Astorga afirmó que Ríos “siempre se subyugó hasta que aparece un monigote en el sistema que es el señor Luis Lobo. Putero y borracho. Simple. Así de corta. Todo lo que me costó generar durante ocho años“.

El despido de Ríos por “irrespetuoso”

Las declaraciones de Manuel Astorga aparecieron luego que el tenista chino Juncheng Shang explicara las razones para despedir al chileno como su entrenador.

En una entrevista a Clay Magazine, el asiático afirmó que el “Zurdo de Vitacura” fue “

irrespetuoso. Para mí y mi familia, lo más importante es ser una buena persona y respetar a los otros. Es lo más importante que quiero mostrar dentro y fuera de la cancha y con Marcelo creo que no se estaba expresando eso al cien por ciento. Es una lástima que no haya funcionado”.

Actualmente, el singlista chino es el 194° del escalafón planetario, trabaja con el entrenador argentino Dante Bottini y en la antesala del Abierto de Australia ofreció más razones para desvincular a Marcelo Ríos.

“No había una sensación natural al final. Comenzamos muy bien ganando en Lexington, lo que fue una tremenda inyección de confianza. Haber tenido a un ex número uno del mundo es un sentimiento muy especial fue una experiencia muy buena, tristemente no resultó“, aseveró.