El presente del relator Tatán Luchsinger como recolector de basura: “No tengo vergüenza en contarlo”

23 de Enero de 2023

El recordado relator deportivo de radio y televisión habló sobre su reinvención tras su salida de los medios, señalando que se ha encontrado con conocidos que le han dado vuelta la cara.

El recordado relator deportivo Sebastián Luchsinger, conocido también como Tatán Luchsinger, entregó detalles sobre su vida tras su salida de los medios, la que dio un giro radical al transformarse en recolector de basura.

El “Narrador de los Sueños” fue despedido de Radio Bío Bío en 2020, momento en el que decidió partir a Chillán junto a su esposa en búsqueda de nuevas oportunidades.

“Tuve la posibilidad de trabajar en una radio, pero allá los dueños de los programas deportivos son el relator y el comentarista, y las opciones de trabajo no eran muchas“, explicó Luchsinger a Las Últimas Noticias.

De retorno a Santiago, el relator se incorporó a TNT Sports para narrar algunos encuentro de la Primera B, pero el vínculo se extendió solo hasta el cierre de la fase regular, a finales de 2022. Desde ahí no lo llamaron más.

“Comencé a dar la vuelta llamando a colegas, amigos y a todas las radios y me di cuenta de que tienen sus equipos llenos. No había chances“, explicó.

La reinvención de Tatán Luchsinger

Ante esta situación, Sebastián Luchsinger comenzó a buscar otras alternativas de trabajo, llegando a la recolección de basura, labor desde la que inició su reinvención.

“Comencé a buscar en otras cosas y me encontré con una labor preciosa, linda. Y no tengo vergüenza en contarlo, porque después de todo es un trabajo digno, en el que he conocido gente valiosa“, dijo el comunicador.

Luchsinger reflexionó sobre su nuevo trabajo y comentó que “me ha servido para darme cuenta de que hay seres invisibles que hacen una pega vital como recoger la basura. A mí me toca hacerlo, como también lavar las calles“.

“Me levanto a las 4 de la mañana y voy contento. Muchas personas miran con recelo este trabajo. Incluso me he encontrado con varios conocidos que han dado vuelta la cara cuando me han visto recoger la basura o lavar las calles en Santiago. No manejo un camión. Levanto la basura”, enfatizó.