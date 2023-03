Colo Colo pide a Fiscalía que el Monumental no sea sancionado tras los incidentes en el Superclásico

20 de Marzo de 2023

El presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, asegura que no hay razones para sancionar el Estadio Nacional.

Pese a que ha pasado más de una semana desde el opaco empate que marcó el último Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, las consecuencias de los incidentes que se registraron en el Estadio Monumental siguen ubicando al partido más importante del fútbol chileno entre las noticias que inician una nueva semana de marzo.

La directiva de Blanco y Negro (ByN) se presentó en la Fiscalía Regional Metropolitana para entregar los antecedentes que el club albo maneja respecto al lanzamiento de bengalas, destrozos en el recinto del Cacique, ataque a un bus de la delegación de la U y la agresión con golpe de puño a la directora de Azul Azul, Cecilia Pérez.

Tras la diligencia, el presidente de ByN, Alfredo Stöhwing, declaró a la prensa que “tenemos varias personas individualizadas y el fiscal (Felipe Díaz) se comprometió a hacer un esfuerzo especial para erradicar a estos antisociales de los estadios”.

“Había un comportamiento bastante bueno, esta fue una excepción en que se produjo la lucha entre las dos barras de la Chile y de Colo Colo y está muy focalizado en lo que es la parte de Magallanes y Caupolicán, así que esperamos que el tribunal tenga una buena percepción de lo que realmente ocurre. La mayoría de los hinchas no tiene responsabilidad”, agregó.

Stöhwing aseguró que cumplieron “con todas las obligaciones que nos impuso la autoridad”, como por ejemplo con el desempeño de más de 400 guardias y la instalación de 32 cámaras en el Estadio Monumental.

“Hacemos un esfuerzo enorme. Aquí también somos un poco víctimas de las situaciones de violencia en el país. Nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo y esperamos que el estadio no se castigue”, indicó.

Por lo mismo, el director de ByN espera que el Estadio Monumental “no sea castigado, no veo razones para eso. Sí me parece que hay ciertos sectores del estadio, los cuales deberían entrar en una revisión especial y, a lo mejor, no tener público por algunas fechas hasta esclarecer más los antecedentes”.

“Pero si uno mira realmente el comportamiento del público, de la mayoría de nuestros hinchas, fue bastante razonable en situaciones difíciles. Entonces, yo espero realmente que no le provoquen este daño enorme deportivo, financiero e institucional al club, de manera que ojalá que no se castigue”, sostuvo.

La agresión a Cecilia Pérez en el Monumental

El golpe de puño que recibió Cecilia Pérez en su ingreso al Estadio Monumental enfrentó a ambas dirigencias la semana pasada.

La Universidad de Chile exigió disculpas y la identificación del agresor, sin embargo, desde Macul argumentaron que no existe registro de tal escena. Esta respuesta indignó a Azul Azul y calificaron de “bajeza” la versión alba.

“Eso está bajo la investigación del Ministerio Público porque ellos o ella presentaron una denuncia. Así que eso sigue su marcha y prefiero no referirme a eso porque es un sumario. Pero lo que sí puedo decir es que yo enterado de estas situaciones, cuando llegué al estadio, en el entretiempo, fui a ver a los dirigentes y a ella especialmente y le ofrecí las disculpas del caso”, cerró Stöhwing.