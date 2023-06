“Siempre tendrá un fan extra”: así se despidió Gary Medel del Bologna FC después de cuatro años

8 de Junio de 2023

Gary Medel no continuará en el club al que llegó en 2019 tras no llegar a acuerdo con la dirigencia.

A través de su cuenta de Instagram, Gary Medel anunció su salida del Bologna FC, equipo en el que permaneció durante cuatro años tras su arribo en agosto de 2019.

La despedida del “Pitbull” ocurre luego de que las conversaciones con la dirigencia del club no lograran positivos resultados, en su intención de prolongar el contrato y continuar en la Serie A de Italia.

“Hay historias que nunca deberían terminar”, comenzó diciendo Gary Medel en la publicación, agregando que “llegué a Bolonia hace cuatro años: yo ciertamente no era un niño, había jugado, entre otros equipos, en Boca, Sevilla e Inter, y el día que puse un pie en Casteldebole no podía imaginar que esta ciudad y su gente entrarían en mí así definitivamente en el corazón“.

“Lo pasé muy bien, mi familia y yo nunca hemos estado tan bien en ningún otro lugar. Si hemos sido tan felices es por la gente: alegre, sociable, cariñoso, nunca intrusivo”, añadió el también defensa de la Roja.

“Siento que realmente tengo que agradecer a todos, me diste tanto, hice todo lo posible para devolverlo, nunca me salvé y me puse la camiseta rossoblù con orgullo”, complementó.

En esa misma línea, Gary Medel aseguró que “llevo conmigo los coros de fans, las alegrías, las decepciones, las victorias y las derrotas. Y llevo en mi corazón a Sinisa (Mihajlovic), quien nos enseñó a no rendirnos aun cuando el enemigo es demasiado fuerte que nosotros“.

Finalmente, el bicampeón de América reiteró su frase inicial y complementó con un emocionante recado al club: “Hay historias que nunca deberían terminar, y esta no terminará porque Bologna siempre tendrá un fan extra“.

Las ofertas que tiene Gary Medel

Tras la despedida del Bologna, Gary Medel deberá elegir el próximo club en el que demostrará su talento. De hecho, previo a su despedida, ya existían ofertas de cuatro equipos de Qatar: Al Sadd, Al Ahli, Al Rayyan y Al Duhail.