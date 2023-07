La guerra de declaraciones que provocaron las palabras de Arturo Vidal a Sampaoli

18 de Julio de 2023

La salida de Arturo Vidal del Flamengo y los dardos que lanzó hacia Jorge Sampaoli han generado varias declaraciones y mensajes.

Compartir

Las últimas frases de Arturo Vidal contra Jorge Sampaoli abrieron una nueva polémica entre quienes formaron parte de la Generación Dorada de la Roja y el nuevo mediocampista del Athletico Paranaense.

El “Rey Arturo” cuestionó al entrenador de Flamengo luego de sumar sus primeros minutos con el elenco de Curitiba desatando una “guerra” de declaraciones y mensajes.

“Siempre estuve preparado para jugar, sólo que me tocó un entrenador perdedor, alguien que no sabe apreciar a sus jugadores. Pero eso quedó atrás y estoy contento. Espero jugar desde el inicio en los partidos que vienen y demostrar lo que he hecho en toda mi carrera, que es ser un ganador”, expresó el volante luego de actuar por 28 minutos en el segundo club brasileño que defiende tras volver de Europa.

Vidal y algunos especialistas del medio nacional creyeron que la llegada del argentino a la banca del “Mengao” iba a cambiar el panorama, sin embargo, su suplencia se mantuvo. Su nivel está lejos de ser el que lo llevó a las grandes ligas y, además, Sampaoli cuando se fue de la Selección, argumentó que los problemas extrafutbolísticos del “King” conspiraban contra su carrera. Lo hizo en conversaciones privadas con periodistas, donde detalló sus razones para partir.

Quien opinó contra el futbolista fue su ex DT en la Roja, Claudio Borghi, con quien se mantiene distanciado tras el recordado “bautizazo”.

“Las denuncias se hacen cuando te va bien y cuando te va mal, no sólo cuando te va mal. Y si él tenía ese pensamiento, tuvo muchos lugares como para decirlo antes. Creo que las declaraciones de Vidal están fuera de lugar”, opinó el ahora comentarista deportivo.

Jorge Valdivia apoya a Sampaoli

En medio de esta controversia, dos ex jugadores de la Roja intervinieron a favor de Jorge Sampaoli. Uno de ellos fue Jorge Valdivia, cercano a Arturo Vidal y muy agradecido de las posibilidades deportivas que le entregó el adiestrador argentino y las loas que le ha dedicado en varias entrevistas para medios internacionales.

“Me duele mucho escucharlo, porque a Arturo lo considero mi amigo y es un ser humano de buenos sentimientos con las personas, muy preocupado por el hincha. Desde lo profesional, puede referirse a Sampaoli como él quiera, pero no esperaba que criticara los valores de la persona. No estoy acostumbrado a escucharlo de esa manera“, expresó el “Mago”.

“Él no es un perdedor, es un DT ganador, exitoso en la U y en la Selección, nos llevó a un Mundial y nos sacó campeón de Copa América… No fue justo lo que hizo cuando armó una reunión con periodistas y habló de que tenía un camarín ingobernable, pero Sampaoli fue uno de los artífices de la protección de Vidal cuando pasó lo del Ferrari”, dijo Valdivia en ADN.

Las indirectas con Marcelo Díaz

Estas intervenciones de Claudio Borghi y Jorge Valdivia no son las únicas que condimentan la polémica. Marcelo Díaz, cercano a Jorge Sampaoli y vinculado a Universidad de Chile, ha publicado una serie de mensajes incógnitos en sus redes sociales, los que se infiere, han estado dirigidos a Arturo Vidal.

“Judas”, la canción de Lady Gaga, fue una de ellas. El actual jugador de Audax Italiano compartió esta imagen que tuvo respuesta de Arturo Vidal con el dedo del medio y una selfie. Otra vez se cree que es una respuesta a la publicación. Pero faltaba algo más. “Carepato” compartió un nuevo mensaje donde publica la bandera y un balón de fútbol.

⚽️🇨🇱🙏 — Marcelo Diaz (@CHELODIAZ_21) July 17, 2023

INSTAGRAM.