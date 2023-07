Ex crack de la Selección, la U y la UC demanda a Fernando Felicevich por deuda 112 millones

21 de Julio de 2023

Campos Toro envió un oficio al Servicio Impuestos Internos (SII) para consultar si se pagaron los impuestos correspondientes a estos montos recibidos, junto con pedir que Pablo Milad, presidente de la ANFP, preste declaración.

Compartir

El presente de Fernando Felicevich sigue sumando nuevas polémicas, luego que un ex seleccionado nacional y con pasos por Universidad de Chile y Universidad Católica lo demandara por apropiación indebida y evasión de impuestos por 112 millones pesos.

La acción judicial fue presentada por el ex jugador Matías Campos Toro y apunta al cuestionado representante de futbolistas y a su socio Daniel Behar Telias.

Según consignó MegaNoticias, Campos Toro pide el pago de 122 mil euros (112 millones de pesos) correspondientes a pagos realizados por Granada de España y Udinese de Italia entre 2014 y 2017 y que no habrían sido entregados al volante.

Matías Campos Toro, formado en Audax Italiano, relató que “la mayoría de las sumas de dinero que yo debía percibir por concepto de mi trabajo como futbolista profesional las recibían ellos acá en Chile, en sus oficinas ubicadas en Avenida Vitacura 5250, oficina 1006, comuna de Vitacura”.

“Luego me las entregaban mediante transferencia electrónica o en efectivo, todo de manera oculta, porque de esa manera eludían el pago de impuestos que correspondía pagar, ya que no quedaban registros”, agregó.

Campos Toro sostuvo que quiso que le entregaran el dinero cuando aún era jugador activo, pero por temor a represalias de Felicevich no lo hizo.

“Yo no los presioné, porque siempre me prometieron que podrían conseguirme otro contrato para jugar en algún club de fútbol profesional chileno o de Latinoamérica, luego de haber vuelto de Europa, existiendo, además de mi parte, un cierto temor a que me perjudicaran si los llegaba a contradecir, teniendo en cuenta que Fernando Felicevich es una persona con mucho poder dentro del fútbol chileno, de quien se dicen muchas cosas”, argumentó el otrora seleccionado.

Al ver que no había intención de Felicevich de pasarle los recursos, envió una solicitud formal a Vibra, la agencia del representante. Sin embargo, quiso ir más allá y recurrir a la Justicia, para acelerar la devolución de los 112 millones.

Además, Campos Toro envió un oficio al Servicio Impuestos Internos (SII) para consultar si se pagaron los impuestos correspondientes a estos montos recibidos, junto con pedir que Pablo Milad, presidente de la ANFP, preste declaración.