VIDEO – Comentarista explica micrófono abierto a Isidora Jiménez: “No es una crítica, no es una opinión personal”

2 de Noviembre de 2023

La transmisión de Chilevisión protagonizó uno de los momentos más polémicos de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, luego que un micrófono abierto dejara al descubierto los comentarios de Fernando Solabarrieta, Macarena Reyes y Rodrigo Vera en contra de la velocista Isidora Jiménez.

Y es que Macarena Reyes le señaló a sus compañeros que “ya hace mucho que no le da”, mientras Solabarrieta agregó que “la verdad, seamos sinceros, nunca le dio mucho tampoco“.

Ante los cuestionamientos surgidos por estas palabras, fue la propia ex atleta quien explicó sus dichos sobre Isidora Jiménez, asegurando que “dije no le da porque no le da para la final panamericana de ayer. Quedó novena. No le da hace mucho porque la última final que ella estuvo en los Juegos Panamericanos fue en Toronto 2015. Pero eso no es una crítica y no es una opinión personal”.

Macarena Reyes reiteró que sus palabras sobre el desempeño de Isidora Jiménez “no es una crítica, es parte del alto rendimiento. Sí me hubiese gustado decir cuando hablé de Toronto, haber dicho que ahí hizo el récord de Chile que sigue vigente, y que ha ido a Juegos Olímpicos, pero el contexto no daba. En televisión pasan muchas cosas en el momento”.

“Si se fijan todo lo que ha aparecido es una verdad. Yo jamás hablé de jubilarse. Yo terminé mi carrera a los 37 años en excelentes condiciones. Le tengo un profundo respeto a la carrera deportiva de la Isi, quiero pedirles un favor que cuando escuchen las declaraciones, escúchenlo con lo que estoy diciendo ahora. Siempre he sido muy transparente y verdadera con lo que he dicho en televisión”, cerró la ex atleta.