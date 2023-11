Crece escándalo en el atletismo: Evelyn Ortiz asegura que Restrepo “destruyó” a Berdine y entrenador acusa presiones

10 de Noviembre de 2023

La atletista además lanzó duras críticas hacia el entrenador de relevo, Marcelo Gajardo, quien respondió posteriormente sobre toda la polémica.

Compartir

Continúa el escándalo en el atletismo nacional, luego del triunfo de la disciplina durante los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y las posteriores polémicas que involucran a la madre de Martina Weil, Ximena Restrepo.

Lo anterior debido a las presiones que vivieron las atletas para sacar a Berdine Castillo y Poulette Cardoch en favor de María Fernanda Mackenna y Violeta Arnaiz en la competencia de 4×400, destacándose las decisiones del entrenador de relevos Marcelo Gajardo.

Esta situación quedó al descubierto tras la denuncia hecha por Castillo, quien detalló los incidentes que se produjeron momentos antes de la prueba, más otras presiones que intentó ejercer la vicepresidenta de la Federación Internacional de Atletismo, Ximena Restrepo.

Evelyn Ortiz suma críticas a lo ocurrido en el atletismo

Fue a través de sus redes sociales que Evelyn Ortiz detalló los hechos relacionados con el atletismo nacional y la deportista nacida en Haití, Berdine Castillo.

“Sacar de la concentración a Berdine cuando enfrentaba la final más Importante de su carrera, eso no se hace por ningún motivo. Además señalar que Berdine logró plata y récord de Chile sub 23 en los Panamericanos Junior. Tiene una marca histórica en la prueba y era carta fija en los 800, la sacaron de foco y no logró correr bien”, posteó Ortiz.

La atleta agregó que la forma en que se dio la nómina no es la normal, mucho menos la modificación del relevo dos horas antes de correr.

“Esta noticia dejó muy mal a Poli (Cardoch) porque la sacaron de un lugar que merecía por marca técnica, eso estaba en el criterio de selección, lo que provocó molestia en los entrenadores de Poli y Berdine”, precisó.

“Quisieron arreglar el cagazo (sic) y reintegran a Poli y Berdine como debía ser, pero Poli estaba tan afectada que decidió no correr por el bien de un buen relevo para el país… Berdine decide correrlo y demostrar que sí podía. Fue la segunda más rápida después de Martina”, puntualizó.

Críticas a entrenador: “Quería armar el relevo UC, club donde trabaja”

Ortiz también tuvo críticas para el actuar del entrenador del relevo del equipo de atletismo, Marcelo Gajardo.

“El técnico es mi ex entrenador, lo conozco, y a todas las involucradas. Mi percepción es que quería armar el relevo UC, club donde trabaja. Se movió con motivaciones propias, no lo culpo, pero quizás estaba muy presionado para poner a las otras dos atletas, quinta y sexta en tiempos, Feña (Mackenna) y Viole (Araiz)”, reflexionó la atleta.

Gajardo también había recibido críticas por parte de Poulette Cardoch, quien también por medio de las redes sociales detalló que “en todo momento, meses, semanas e incluso en la misma villa, se me dijo a mí y a mi entrenador que estaba ok. Durante la reunión técnica oficial, que sostuvo toda la selección de atletismo, fui ratificada como parte del equipo titular. El entrenador del relevo, sin avisar nada y dos horas antes de correr, decide sacarnos a mí y a Berdine Castillo y poner a las dos reservas”, explicó.

El contraataque de Marcelo Gajardo

En entrevista con Deportes 13, Marcelo Gajardo dio su versión de los hechos. “Yo con las seis integrantes de la posta conversé una semanas antes cuando recién me pude juntar con ellas. Les dije que la decisión sobre quién iba a correr, y el orden en que lo harían, no la iba a tomar todavía porque sería irresponsable”, declaró.

“Le digo ‘tú, Martina (Weil), tienes final de 400, la posta 4×100; tú, Berdine, tienes series de 800 metros y final una hora antes del relevo; tú, Violeta (Arnaiz), tienes 400 metros con vallas y tú, Poulette, (Cardoch) el 4×400 mixtos'”.

El entrenador además acusó presiones externas, enfatizando que “Poulette entrena con el jefe de área de velocidad en la Federación y Berdine Castillo entrena con el hijo del presidente de la Federación (Juan Luis Carter). Yo sabía que me estaba metiendo en las patas de los caballos, pero no sabía que iban a ser tan crueles para llamarme en ese momento para preguntar qué había hecho”, indicó.

“El presidente ordenó que tenía que hacer un cambio y le dije que no lo iba a sacar. José Luis Carter me gritó ‘te saco’ y ahí después me dijeron ‘Chelo, cómo no te diste cuenta que era un mafioso’. Después lo busco y veo que está acusado de apropiación de fondos en la Maratón de Santiago, injurias y calumnias. Yo fui inocente, buscando lo mejor para el equipo. Estábamos en unos Juegos Panamericanos y tienen que correr las que están mejor en el momento”, dijo Gajardo.

Finalmente, Gajardo aclaró que “quise sacar a Poulette Cardoch porque estaba corriendo un segundo más lento que Fernanda Mackenna. Tenían que correr las que mejores estaban, pero ellas lo entendieron de otra forma. El mismo jefe técnico de la federación tomó controles el día anterior para ver quiénes corrían porque también tenían la duda. Hicieron exactamente lo mismo. Ahí podrían haber sacado a una titular y poner una reserva”.