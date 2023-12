Colo Colo: estos son los jugadores investigados por obtención fraudulenta de licencias de conducir

29 de Diciembre de 2023

Funcionario de la municipalidad de Nancagua le facilitó el documento a los futbolistas a cambio de camisetas.

La polémica por la entrega fraudulenta de licencias de conducir a jugadores de Colo Colo sumó un nuevo capítulo, luego que saliera a la luz la lista de futbolistas involucrados y el nombre del funcionario municipal que habría realizado las gestiones para tener acceso a estos documentos.

Esto, luego que se concretara un allanamiento a la municipalidad de Nancagua por eventuales irregularidades en el acceso a licencias de conducir de 22 jugadores que pasaron por Colo Colo entre 2016 y 2023.

Según informó MegaNoticias, los involucrados serían:

Jordhy Thompson Dávila

Marcos Bolados Hidalgo

Damián Pizarro Huenuqueo

Diego Plaza Ramos

Dylan Portilla Torres

Lucas Soto Olivares

Jorge Araya Pozo

Williams Alarcón Cepeda

Óscar Opazo Lara

Emiliano Amor

Bruno Gutiérrez Vilches

Daniel Gutiérrez Rojas

Agustín Ortiz Moreno

Benjamín Jerez Jara

Eduardo Villanueva Silva

Maximiliano Falcón Picart

Alan Saldivia Vásquez

A ellos se suman Claudio Baeza, Gabriel Suazo, Agustín Orión e Iván Morales, éste último fue contactado por el medio, pero declinó entregar declaraciones.

Si lo hizo un ex jugador de Colo Colo entre 2014 y 2021, quien precisó que no estaba en conocimiento que este procedimiento para obtener una licencia de conducir fuera ilegal.

“Hace años que no estoy en el club. En ese momento, nadie tenía idea de estas licencias y de dónde eran. Pero lo que entiendo, es que era un caballero que iba y hacía las licencias y nada más. Pero no sé el nombre. No sabía que eran falsas o que eran ilegales. No tenía idea”, puntualizó.

El funcionario cuestionado

El funcionario apuntado sería Aníbal Valenzuela Cariz, subdirector de Tránsito de Nancagua, que al momento de la emisión del mayor número de licencias era director de este Departamento.

Según el fiscal Claudio Meneses, Valenzuela Cariz entregaba los documentos a los jugadores a cambio de camisetas u otro tipo de indumentaria de Colo Colo.

“Además, ninguno de ellos (los 22 futbolistas) habría dado el examen ni las pruebas requeridas de acuerdo al art.13 y siguientes de la Ley de Tránsito”, señaló el persecutor al Tribunal de Santa Cruz.