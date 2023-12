Jugadores de Colo Colo son investigados por eventuales irregularidades para tener licencias de conducir

21 de Diciembre de 2023

Los jugadores involucrados habrían obtenido el documento en la comuna de Santa Cruz, a pesar de tener como domicilio Santiago.

La Policía de Investigaciones (PDI) anunció la apertura de una investigación contra 22 jugadores de Colo Colo por eventuales irregularidades para poder obtener licencias de conducir.

El subprefecto Renato Bustamante, jefe de la Bicrim de Santa Cruz, sostuvo que “la PDI de Santa Cruz ha dado cumplimiento a una orden judicial emanada del Juzgado de Garantía de Santa Cruz, la cual está relacionada con la incautación de documentación para la obtención de licencias de conducir clase B en relación con 22 personas”.

El funcionario de la policía civil recalcó que “estas 22 personas son jugadores profesionales del club Colo Colo, cuyos lugares de trabajo están en la ciudad de Santiago”.

“Esta diligencia está ordenada y coordinada con el Ministerio Público de Santa Cruz, que posteriormente dictará las acciones investigativas pertinentes respecto de este caso”, agregó.

En esta línea, el subprefecto Bustamante detalló que los futbolistas adquirieron sus licencias de conducir entre 2016 y 2022.

Al conocer estos hechos, el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, dejó en claro que la concesionaria no tenía antecedentes de esta situación, pero ordenó una investigación, ya que revisten de la “máxima gravedad”.

“No conozco los detalles de la situación, así que sería adelantarme a algo que no tengo ningún antecedente. Pude ver los titulares de la noticia y me parece una situación grave, pero no conozco los detalles, sería irresponsable profundizar sobre eso”, declaró.