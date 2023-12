Licencias de conducir: revelan nombres de jugadores de Colo Colo involucrados

22 de Diciembre de 2023

En los últimos días Colo Colo se ha envuelto en una nueva polémica, luego que se conociera que al menos 22 jugadores habrían obtenido sus licencias de conducir de manera irregular en la Región de O’Higgins, entre 2016 y 2013.

El caso, que está siendo investigado por el Ministerio Público y la PDI, sumó nuevos antecedentes, luego que el periodista Juan Cristóbal Guarello diera los nombres de parte de los futbolistas involucrados.

“Es una investigación que dispone el Ministerio Público ante eventuales irregularidades (…) el tribunal ordenó recabar las pruebas documentales (…) los investigados poseen domicilio laboral en la ciudad de Santiago, y ninguno en Santa Cruz, por lo que también será una arista a considerar en la investigación”, indicó la policía civil, ante lo cual Guarello se valió de su espacio en radio Agricultura para entregar más detalles.

En un primer momento, el periodista deportivo señaló que “el nombre que yo tengo es de una persona que trabaja en divisiones inferiores, pero que no es jugador. El nombre que está comprobado que sí sacó. Es el único nombre que yo tengo. Hay otros veintitantos nombres que no sé ni quienes son”.

Sin embargo, con el correr de los minutos fue recibiendo más información sobre el caso que involucra a jugadores de Colo Colo, los que fue dando a conocer al aire.

“Aquí tengo los nombres, sí. Mira, para no ser mala onda, voy a hablar de los que no están. De los que no están: (Claudio) Baeza, Iván Morales, (Agustín) Orión”, agregó.

Junto con ello, aseveró que hay otros cinco futbolistas del plantel actual de Colo Colo que obtuvieron sus licencias de conducir en la zona, dando luces que uno de ellos sería Jordhy Thompson.

“Hay uno que sólo se mete en problemas. Entra y sale con puros problemas, otra vez”, cerró Juan Cristóbal Guarello.