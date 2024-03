VIDEO – Así fue la fuerte discusión de Nicolás Jarry con el juez tras avanzar en el Masters 1000 de Miami

25 de Marzo de 2024

El chileno protagonizó un tenso cruce con el árbitro tras vencer a Thiago Seyboth Wild en Miami.

Compartir

El tenista nacional Nicolás Jarry (23º ATP) se impuso frente al brasileño Thiago Seyboth Wild (76º) en un tenso partido por la tercera ronda del Masters 1000 de Miami, en Estados Unidos. Los ánimos estaban caldeados y tras el encuentro, la raqueta número uno de Chile protagonizó un duro cruce con el juez de silla.

A pesar de que el chileno se llevó la victoria por 6-7, 7-5 y 6-3 en casi tres horas de partido, no escondió su disconformidad con respecto a cómo se desarrolló el duelo en la cancha Butch Buchholz de Key Biscayne.

El encuentro entre los tenistas sudamericanos contó con un público que hizo recordar al ambiente de Copa Davis, donde la mayoría de los asistentes eran brasileños e hicieron todo lo posible para incomodar al nieto de Jaime Fillol con sus reiterados gritos al momento de sacar.

A pesar de tener todo esto en contra, Nicolás Jarry de igual forma se impuso luego de perder el primer set y mostró toda su categoría en las siguientes mangas para llevarse la clasificación a los octavos de final del certamen.

De esta forma, se convierte en el primer chileno en llegar a dicha instancia en el Masters 1000 de Miami en 14 años, después de que Fernando González lo haya hecho en 2010.

La fuerte discusión de Nicolás Jarry y el juez de silla

Tras revertir todo el ambiente en contra, Nicolás Jarry se despidió de Thiago Seyboth Wild y sin saludar al juez de silla Nacho Forcadell, inició una tensa discusión.

En este contexto, la raqueta número uno del país reclamó porque el brasileño detuvo el juego en varias ocasiones entre saque y saque. “¿Por qué él puede parar?“, expuso ofuscado al árbitro, quien le contestó: “Tú has parado primero“.

Tras ello, el tenista nacional replicó: “Porque me estaban silbando, ¿tengo que sacar con el ruido? Nunca le he cortado el saque. ¿Por qué si él va a la toalla yo no puedo hacerlo?“.

Ante esta situación, el juez Forcadell sostuvo “nadie puede ir” y le dijo a Jarry que no era el momento más indicado para conversar. No obstante, el 23 del mundo manifestó: “¡Qué todo el mundo escuche! Todo el mundo quiere saber las reglas“.

Dejando atrás este tenso momento, por los octavos de final del Masters 1000 de Miami, Jarry deberá medirse frente al noruego Casper Ruud (8º) este martes en horario por confirmar.