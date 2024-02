Carlos Alcaraz se deshace en elogios a Nicolás Jarry: “Le puede ganar a cualquiera”

18 de Febrero de 2024

El número dos del mundo destacó el nivel del tenista nacional, quien este domingo enfrentará a Facundo Díaz en la final del Argentina Open.

Este sábado, en casi dos horas de partido, Nicolás Jarry (21° ATP) venció a Carlos Alcaraz (2°) por 7-6 y 6-3, logrando el mejor triunfo de su carrera y alcanzando su sexta final a nivel ATP.

El último paso del tenista nacional en busca del título del Argentina Open será ante el local Facundo Díaz Acosta (87°).

Tras el cotejo, el español hizo un análisis y entregó sus sensaciones luego de quedar eliminado del certamen. “Es una derrota que me ha dolido mucho. Pese al dolor hay que intentar extraer cosas positivas. He jugado buen tenis, pero lejos de mi nivel real“, partió diciendo.

Carlos Alcaraz se rinde ante Nicolás Jarry

Posteriormente, Alcaraz se deshizo en elogios para Nicolás Jarry. “Sí es verdad que se genera una expectación en cada torneo que voy. Piensan que debo ganar cada partido y esto es tenis. Jarry tiene un nivel que le puede ganar a cualquiera creo yo“, sostuvo.

Además, reconoció que tiene muchas cosas que mejorar de cara a los próximos torneos. “He tenido muchísimas oportunidades que no las he aprovechado. Sobre todo en el primer set, muchos 0-30 o 40 iguales que quizás he jugado de alguna manera que no era la correcta en ese tipo de momentos y obviamente cuando desaprovechas muchas ocasiones contra jugadores como Jarry hoy te pasan factura“, expuso.

A lo que agregó: “El tie break no lo he jugado para nada bien, muchos errores y ya voy a contra remolque“.

Pese de la derrota frente al tenista nacional, el actual número dos del ranking ATP se mantiene positivo para el resto del calendario. “Lo positivo es que tengo mucho para mejorar. Tengo que intentar dar lo mejor de mí en momentos de tensión. Esos momentos de 0-30 intentar jugar de alguna manera diferente. Eso debo mejorar de cara a los siguientes torneos“, expresó.

Para cerrar, hizo un breve resumen sobre cómo se sintió dentro de la cancha esta semana. “Ha sido un torneo digamos que complicado, en el sentido de que era el primer torneo de tierra (arcilla) desde hace mucho. El primer partido yo sabía que me iba a costar y aún así me encontré bien a nivel de tenis”, declaró.

Además, reconoció que se le hace muy difícil jugar contra Nicolás Jarry. “He jugado contra jugadores bastante incómodos. Jarry hoy con el saque y el tipo de juego que tiene es difícil entrar en partido“, sostuvo.

Una vez terminado el partido, Carlos Alcaraz felicitó a la primera raqueta nacional a través de sus redes sociales.