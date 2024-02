La dura crítica de Cristian Garin al Chile Open tras caer ante Tomás Barrios: “La peor cancha en la que he jugado”

28 de Febrero de 2024

Cristian Garin no escondió su frustración tras caer en primera ronda del Chile Open y arremetió contra el estado de la cancha.

Cristian Garin (88º ATP) perdió el duelo de chilenos ante Tomás Barrios (111º) por 7-6 (3) y 7-5 en la primera ronda del Chile Open disputada este martes 27 de febrero. Este partido, al igual que otros, estuvo marcado por el estado de la cancha y, además, por la tensión debido a polémicos cobros del juez.

Tras el compromiso, Garin habló en conferencia de prensa y lanzó una fuerte crítica en contra de las canchas del ATP 250 de Santiago.

En este sentido, el tenista ariqueño sostuvo: “En cuanto a la cancha, no me gusta decirlo porque disfruto mucho este torneo, pero es la peor en la que jugado por lejos en torneos ATP“.

A lo que agregó: “No sé qué habrá pasado que empeoró tanto, creo que con la cancha en este estado puede pasar cualquier cosa, puede ganar cualquiera”.

Con estas declaraciones, el tenista nacional se suma a los cuestionamientos del español Carballés Baena, quien mostró su descontento con el estado de las canchas del recinto San Carlos de Apoquindo asegurando que “espero que no se vuelva a hacer este torneo“.

Ante esto, la directora del Chile Open, Catalina Fillol, afirmó que “nosotros estamos haciendo acciones para incorporar las mejoras necesarias“.

Con respecto a la superficie, argumentó que “es mucho más desafiante. Los partidos son mucho más largos, los puntos más largos y efectivamente se da eso de los botes falsos, pero eso que sea más desafiante, hace que los partidos sean más entretenidos“.

El análisis y la fuerte autocrítica de Cristian Garin

Por otra parte, Cristian Garin se refirió al difícil momento deportivo que atraviesa. “Estoy mal. En cuanto a mi nivel de tenis hoy puedo perder con cualquiera, estoy en un nivel muy bajo, con muchos dolores y hace tiempo no me siento bien en cancha”, expuso.

Siguiendo en esa línea, explicó: “Todos los días me levanto, intento seguir mejorando, pero no sale. Intento todos los días salir adelante, pero no se da. Estoy jugando horrible y, como dije, hoy puedo perder con cualquiera. Me estoy esforzando mucho y jugando así de mal, todo se hace cuesta arriba“.

De esta forma, el tenista chileno manifestó su frustración: “Todos los días repito lo mismo, trabajo duro y muy duro, intentándolo día a día, pero cuesta cuando no salen las cosas. Lesiones, malas sensaciones, con dolor en la mano. Es todo muy frustrante para mí. Esto ya no es meses, llevo casi un año jugando así”, cerró.