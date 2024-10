Gareca, Charles Aránguiz y Marcelo Díaz: la sincera conferencia de prensa de Arturo Vidal

1 de Octubre de 2024

El volante de Colo Colo entregó su parecer respecto a la nómina de Gareca y de paso tuvo palabras para su relación con los referentes de la U.

Arturo Vidal enfrentó este martes los micrófonos de la prensa y no rehuyó ninguna pregunta, teniendo palabras para la convocatoria de Ricardo Gareca, su relación con Charles Aránguiz y su alejamiento con Marcelo Díaz.

El mediocampista estuvo en conferencia, en la previa del clásico con Universidad Católica de este jueves, donde explicó el polémico video que compartió en redes sociales, donde hacía alusión a su carrera, pero también lanzaba dardos a Aránguiz y a Díaz.

Al respecto, Arturo Vidal indicó que “lo subí porque salían muchas cosas que me representaban en ese momento, después vi lo que salía cuando estaba arriba y dije me la tengo que bancar“.

El King aclaró que no hubo mala intención en su publicación, aclarando que “con Charles tengo relación espectacular, cada vez que nos vemos nos abrazamos. Nos conocemos de chicos. Con Marcelo no tenemos relación, por lo que todos saben, pero el video lo hizo un hincha y me gustó por lo que decía. Pero no era con maldad. Queda ahí, no pasa nada”.

Los dardos de Arturo Vidal a Ricardo Gareca

Un tema que apasiona a Vidal es la Selección Chilena y en esta ocasión no ocultó sus cuestionamientos por la reciente nómina de Ricardo Gareca, apuntando a su ausencia y también a la referentes como Mauricio Isla, Aránguiz e incluso Marcelo Díaz.

“Aunque no esté futbolísticamente bien, yo, (Mauricio) Isla, Charles (Aránguiz), Marcelo (Díaz), debemos estar en la selección, la selección nos necesita. Debemos enfrentar a Brasil con jugadores grandes”, declaró.

El volante de Colo Colo puso énfasis en las palabras del DT de la Roja sobre los jugadores que no quisieron responder a su llamado, aseverando que “hablé cinco minutos con él y nunca más hablé con él, nunca más me llamó. El único que no le contestó fue Charles, lo dijo al principio. El resto todos. No puede poner esa excusa. Por qué no dice el nombre, nadie se puede negar a la selección. A mi nunca más me llamó”.

“¿Hay alguno mejor que yo en mi posición? ¿O que tenga la misma experiencia? ¿O más partidos que yo? No. La selección está mal y todos lo saben. Me molesta que no se diga”, recalcó Arturo Vidal, quien agregó que “siempre estoy a disposición, pero será difícil que vuelva en este proceso, ojalá en un próximo y que me toque”.