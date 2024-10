Qué va a estudiar Matías Fernández en España: contó por qué no triunfó en Europa

7 de Octubre de 2024

En la oportunidad, Matías Fernández se refirió a su carrera en Europa, saliendo al paso de los constantes cuestionamientos a porqué no llegó más lejos tras ser elegido El Mejor de América.

Un año de su retiro oficial del fútbol profesional cumple el 14 de octubre el ex seleccionado chileno y mejor jugador de América en 2006, Matías Fernández, quien confirmó que comenzará a estudiar online en una universidad española.

El ex volante de Colo Colo, Villarreal y Milan, entre otros clubes, abordó su presente y lo que proyecta para su futuro, oportunidad en la que sostuvo que “por el momento veo de lejos la posibilidad de dirigir a un equipo“.

“Después de dejar el fútbol, me convertí en papá a tiempo completo. Soy el ‘Uber’ de mis hijos, porque los llevo al colegio, sus actividades deportivas y, a la más grande, a las fiestas. También le cambio los pañales a Adán (de 2 años) y le preparo la papa… soy muy feliz“, confesó el ex futbolista en diáliogo con LUN.

Radicado con su familia en la localidad de Los Nogales, Matías Fernández contó que inició un emprendimiento llamado Mati14 Ltda, a través del cual realiza “clases personalizadas y clínicas deportivas a niños entre 6 y 16 años“.

Al respecto, contó que además “tenemos una línea de ropa y accesorios deportivos que vendemos, pero que también regalamos. No estoy en esto para ganar plata, sino que para sentir que ayudo“, enfatizó.

Qué estudiará Matías Fernández en España

Matías Fernández confirmó que está a la expera que le entreguen el título de entrenador de fútbol, luego de que hace poco aprobara su examen final.

“Me han ofrecido trabajar en empresas de representantes, pero he dicho que no. Y antes de pensar en dirigir a un equipo profesional, me gustaría probarme como entrenador en alguna universidad“, aseveró el ex seleccionado nacional.

Pero, además, antes “comenzaré a hacer online un Master en Coaching Deportivo y Psicología de Alto Rendimiento, en una universidad española“.

“Ahora que iré a Europa, pasaré a Lisboa porque hay una posibilidad de hacer un convenio con Sporting para poder mandar becados a niños chilenos a ese club en que jugué“, manifestó.

“Si no llegué a clubes como Real Madrid, Barcelona, Juventus o Manchester City, fue porque físicamente no daba para eso. La gente no lo sabe, pero yo podía jugar extraordinario un domingo, pero no podía estar al mismo nivel el miércoles para jugar otro partido”.

“Yo estaba consciente de eso, no lo decía porque siempre quería estar, pero no me daba. Eso lo conversaba con mis entrenadores, me trabajaban, pero nunca llegué a tener el físico de Arturo, Alexis, Bravo o el Bose (Beausejour). Nada tuvo que ver que yo leyera la Biblia o que fuese callado“, concluyó.