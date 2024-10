El escándalo que sacude a Uruguay y las graves acusaciones contra Marcelo Bielsa previo a los duelos por Eliminatorias

9 de Octubre de 2024

Previo a los partidos contra Perú y Ecuador, La Celeste atraviesa un complejo momento a raíz de las duras declaraciones de Luis Suárez y Canobbio contra Bielsa.

Un verdadero escándalo sacude a la selección de Uruguay y a Marcelo Bielsa previo a los duelos de Eliminatorias, luego de que Luis Suárez arremetiera con todo y lo acusara de no saludar a los jugadores y excluir a los empleados del equipo. Sumado a ello, el delantero Agustín Canobbio reveló que fue maltratado por el entrenador.

En conversación con Carve Deportiva, el futbolista sostuvo que hubo diversos problemas en la Copa América 2024: “Mucha falta de respeto constante. Me ninguneó delante de todos... Y yo soy muy respetuoso en todo mi andar, pero llegó un punto que estallé”.

Agustín Canobbio entregó detalles sobre supuesto maltrato de Marcelo Bielsa

En ese sentido, Canobbio aseguró que Marcelo Bielsa hasta se involucró en sus temas personales. “En una charla, tenía los dos pies apoyados en la parte de abajo de una silla. Me recriminó que era una falta de respeto y de educación, se metió con la educación de mi familia“, dijo el jugador de Athletico Paranaense, quien no ha vuelta a la selección de Uruguay desde el certamen continental.

A lo que agregó: “Parecía que me estaba recriminando algo que no tenía nada que ver, y ahí lo miré como diciendo para un poco. No soy un tipo que aguanta todas y venía de muchas”.

Sumado a ello, contó que el entrenador lo señaló como el único responsable de la derrota del combinado celeste ante Ecuador por Eliminatorias. “Hubo una fecha en concreto que a mí me impactó mucho. En el partido con Ecuador en las Eliminatorias me echó la culpa de haber perdido un partido. Somos once jugadores y me echó la culpa a mí“, relató.

“En una práctica, habíamos tenido un intercambio de palabras con Marcelo y se me minimizó adelante de todo el grupo y fue ahí que Luis Suárez me dijo que lo dejara hablar a él y que no me exponga. Bielsa me dijo que te pensás que sos y le respondí. Después me sacaron y no hubo más respuesta”, cerró Agustín Canobbio.

