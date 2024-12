Claudio Bravo responde a rumores por posible regreso a Colo Colo y adelanta nuevos proyectos: “La cabeza me va a explotar”

16 de Diciembre de 2024

El ex arquero de La Roja abordó cómo han sido sus días fuera de las canchas y dio detalles de sus próximos proyectos, asegurando que "estoy con muchas cosas".

En medio de los rumores que sitúan al retirado Claudio Bravo como posible refuerzo de Colo Colo tras la salida de Brayan Cortés, el ex arquero se refirió a un eventual regreso del retiro, abordó cómo han sido sus días tras aquella decisión y detalló qué proyectos tiene él y su familia.

En conversación con revista Velvet, el mítico portero de la Generación Dorada de la Selección Chilena partió diciendo: “Me da satisfacción tener el tiempo a mi favor, sentir esa libertad que nunca tuve, de hacer lo que quiera”.

Con respecto a si extraña el fútbol, a casi cuatro meses del anuncio de su retiro, Claudio Bravo sostuvo: “En lo absoluto. Lo que más echo de menos son las personas, las conversaciones con los utileros, con la gente que mantiene las canchas”.

A lo que agregó: “A los 10 años me inicié en esto y siempre me tomé el fútbol como un tema laboral, en el que dejé las emociones de lado, sólo me las guardaba para mi entorno. Perder un partido no me preocupaba, sí que a un hijo le fuera mal en el colegio. Hemos normalizado muchas situaciones y una de ellas es no tener las mismas emociones en el trabajo y en la casa”.

Tras ello, abordó los rumores que lo situaban en Colo Colo y O’Higgins de Rancagua, cuyos clubes habrían intentado convencerlo para volver al fútbol y ficharlo para la próxima temporada. Sin embargo, el ex capitán de La Roja lo desmintió categóricamente: “Si fuera cierto, habrían existido conversaciones, alguna reunión con alguien de los clubes, pero no hubo absolutamente nada”.

“Se especuló que podría haber terminado mi carrera en Chile, pero no fue posible porque jamás existió la formalidad de un contrato“, afirmó.

Los proyectos que tiene Claudio Bravo fuera del fútbol

Por otro lado, el ex futbolista prontamente lanzará una colección de anteojos. Así lo adelanta su esposa, Carla Pardo: “La idea de sacar esta línea de anteojos comenzó después de varias conversaciones con mi amiga española Toñi Rodríguez, con quien, sumando a su marido, hoy somos socios. Teníamos ganas de hacer algo juntas hasta que dimos con las gafas, ya que sentimos que en Chile hay de lujo, pero son caras; y aunque también hay otras más asequibles, no hay un término medio que sea de calidad, bonitas y a buen precio”.

“Justo Claudio estaba cerrando su etapa en el fútbol y le encantó la idea porque era algo diferente. Lo vi disfrutar, elegir los modelos, probárselos, ir a reuniones con nuestro diseñador en España. Siento que lo desconectó de lo que era su día a día”, aseguró Pardo.

Pero eso no es todo, ya que ex deportista sostuvo que también planea incursionar en el mundo del vino. “Estamos en conversaciones, viendo cómo lo elaboramos; será entretenido. Estoy con muchas cosas, ¡la cabeza me va a explotar!, pero contento; me siento pleno, soy un afortunado a nivel de salud, familiar, laboral. No tengo prisa de tener que hacer algo rápido y que tenga que funcionar porque signifique nuestra salvación económica. Es una tranquilidad enorme tener ese resguardo que te hace afrontar las cosas de otra manera”, concluyó Bravo.