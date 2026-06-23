Cristiano agranda su leyenda en el Mundial 2026: las marcas “imposibles” que estableció el luso

Con sus dos goles de este martes ante Uzbekistán, Cristiano Ronaldo llegó a los 145 tantos con la selección de Portugal.

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Apenas 25 goles separan a Cristiano Ronaldo de llegar a la increíble marca de 1.000 anotaciones en su dilatada carrera futbolística, gracias a los dos tantos que le anotó este martes a Uzbekistán, en el partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026.

Con estos goles, el portugués continúa agrandando su leyenda a los 41 años, cuatro meses y 18 días, además de establecer marcas que ningún otro futbolista ha alcanzado en la historia del torneo de selecciones más importante del planeta.

Aunque tras el primer duelo en que Portugal empató 1-1 con República Democrática del Congo muchos cuestionaron la poca actividad del delantero del Al-Nassr saudí, ante el equipo asiático demostró que todavía es un goleador de fuste, no solo por los dos goles, sino porque se propició al menos otras tres ocasiones para marcar.

Las marcas “imposibles” de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Con sus dos goles de este martes, Cristiano Ronaldo llegó a los 145 con la selección de Portugal y se consolidó como el máximo goleador histórico del equipo luso.

Pero, además, las anotaciones le permitieron transformarse en el primer futbolista de la historia en marcar en seis mundiales, tras anotar uno en Alemania 2006, otro en Sudáfrica 2010, uno más en Brasil 2014, cuatro en Rusia 2018, uno en Qatar 2022 y hasta ahora dos en México, Estados Unidos y Canadá 2026.

A la vez, este 23 de junio el goleador portugués se transformó en el jugador de campo de más edad en salir como titular en la historia de la competición.

Otra marca “imposible” que estableció Cristiano en esta jornada es la de transformarse en el futbolista más longevo de la historia en anotar dos goles en un partido mundialista.