Cristiano Ronaldo y Lionel Messi entre ellos: el ranking de los 10 deportistas mejor pagados de la historia

La lista que elaboró el sitio especializado Sportico incluye figuras de cinco deportes: básquetbol, golf, fútbol, tenis y boxeo.

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Los futbolistas Cristiano Ronaldo y Lionel Messi figuran entre los diez deportistas mejor pagados de la historia, aunque el primer lugar lo sigue manteniendo la leyenda del básquetbol Michael Jordan, de acuerdo con el análisis realizado por Sportico, el sitio especializado en negocios vinculados al deporte.

En el caso de la ex estrella de los Chicago Bulls en la NBA, su fortuna supera en más de 1.600 millones de dólares a quien ocupa el segundo lugar en la lista, el ex golfista Tiger Woods, y en casi 2.000 millones al goleador portugués.

Según explicó Sportico, la primera posición de Jordan, quien se retiró de la actividad en 2003, se debe a la suma de sus salarios, las bonificaciones y, sobre todo, los ingresos extraordinarios que percibe por concepto de patrocinios y derechos de imagen.

De hecho, solo el año pasado se estima que el ex basquetbolista recibió un monto cercano a los 275 millones de dólares debido a la diversificación de su línea de productos.

El sitio especializado indicó que las ganancias acumuladas de Michael Jordan, ajustadas por inflación, alcanzan los 4.500 millones de dólares.

Quiénes son los 10 deportistas mejor pagados de la historia

La lista de los 10 deportistas mejor pagados que elaboró Sportico incluye figuras de cinco disciplinas: básquetbol, golf, fútbol, tenis y boxeo.

En el caso de los futbolistas, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, además del ya retirado David Beckham, son los únicos tres que forman parte del Top 10.

Así, los diez deportistas mejor pagados de la historia son los siguientes:

1- Michael Jordan: 4500 millones de dólares

2- Tiger Woods: 2880 millones de dólares

3- Cristiano Ronaldo: 2520 millones de dólares

4- LeBron James: 2030 millones de dólares

5- Lionel Messi: 1990 millones de dólares

6- Arnold Palmer: 1850 millones de dólares

7- Jack Nicklaus: 1830 millones de dólares

8- David Beckham: 1680 millones de dólares

9- Roger Federer: 1670 millones de dólares

10- Floyd Mayweather: 1570 millones de dólares