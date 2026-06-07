The Last Dance, los jugadores que se preparan para jugar su último mundial

Tanto Lionel Messi (38) como Cristiano Ronaldo (41) jugarán su sexta Copa del Mundo a partir del próximo 11 de junio.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no solo tienen una larga historia de confrontaciones en la cancha y en disputa por el Balón de Oro, sino que también a partir del próximo 11 de junio disputarán el Mundial 2026, en lo que para ambos será su sexta participación en el torneo más importante del planeta fútbol.

Con ese hito, ambos delanteros, más el arquero mexicano Guillermo Ochoa, alcanzarán un récord de participaciones desde que disputaron su primer torneo en Alemania 2006.

Pero, además, esta cita será para los dos su último mundial, al igual que para varias otras estrellas del fútbol internacional.

Quiénes jugarán su último mundial

Con 41 años, Cristiano Ronaldo dirá adiós a la Copa del Mundo con la ilusión de ganar por fin el título, en lo que sería un hecho histórico para Portugal. El mejor resultado del cuadro luso con CR7 en cancha fue el cuarto lugar en 2006.

Por su parte, Lionel Messi tiene 38 años y buscará revalidar el título mundial que ganó con la Albiceleste en Qatar 2022, donde marcó siete goles en igual número de partidos.

Además, gracias al habitual buen desempeño de su selección en las citas mundialistas, Messi totaliza 26 partidos disputados y es el jugador con más duelos en la historia de los mundiales.

A estas estrellas del fútbol se suman otras que, por su edad, probablemente también disputarán su última Copa del Mundo.

A nivel latinoamericano, al ya mencionado Guillermo Ochoa (40) se suman el colombiano James Rodríguez (34) y el brasileño Neymar (34), este último principalmente por el historial de lesiones que arrastra en los últimos años.

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También se despedirán de la mayor cita futbolística el uruguayo Fernando Muslera (39) y el argentino Nicolás Otamendi (38).

Los europeos y de otros continentes

Otro arquero que seguramente le dirá adiós a los mundiales en 2026 es el alemán Manuel Neuer (40), que disputará su quinta Copa.

Además, jugará su quinto mundial el croata Luka Modric (40), gran figura y motor del equipo que salió subcampeón en Rusia 2018 y tercero en Qatar 2022.

El defensor de Países Bajos Virgil van Dijk (34) se sumará al grupo, al igual que Edin Dzeko (40), de Bosnia y Herzegovina.

Algo más jóvenes, pero también con la opción de que sea su último mundial, están el egipcio Mohamed Salah (33), los belgas Romelu Lukaku (33), Thibaut Courtois (34) y Kevin De Bruyne (34), y el inglés Harry Kane (32).

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En todo caso, más allá de los pronósticos, hay jugadores que disputaron un mundial con más edad que los mencionados, como el arquero egipcio Essam El-Hadary, que alineó junto a su selección en Rusia 2018 con 45 años y 161 días. Fuera del arco, el récord le pertenece al camerunés Roger Milla, que jugó en Estados Unidos 1994 y, además, marcó un gol con 42 años.