“No hay otra lectura”: las críticas del DT del Montreal a Alexis Sánchez y el plantel por crisis del equipo

El equipo canadiense se ubica en el último lugar de la Conferencia Este de la Major League Soccer, con apenas 21 puntos tras 23 partidos disputados.

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Con apenas 21 puntos tras 23 partidos disputados, el CF Montreal cierra la tabla de posiciones en la Conferencia Este de la Major League Soccer, por lo que el técnico del equipo, el francés Philippe Eullaffroy, no dudó en criticar el desempeño de Alexis Sánchez y sus compañeros, tras la derrota del fin de semana ante su último rival, Union, en Filadelfia.

De esta forma, el equipo canadiense se mantiene lejos de su objetivo para esta etapa del torneo, que consiste en ingresar al grupo de los nueve primeros equipos, que tomarán parte en los playoffs para luchar por el título.

Paralelamente, el goleador histórico de la Selección Chilena, que disputó su primer partido como titular desde su arribo al equipo, no ha conseguido ponerse a punto en lo físico, luego de medio año sin jugar partidos de alta exigencia.

Las críticas a Alexis Sánchez y el resto del plantel

Luego de la derrota del fin de semana, el entrenador del CF Montreal se refirió al mal momento que vive su equipo y no eludió las críticas a Alexis Sánchez y el resto de las figuras del plantel.

“Existe la suficiente riqueza en el plantel para que este club tenga un mayor éxito en esta liga“, planteó el técnico galo.

En esa línea, añadió que, “sin embargo, los jugadores deben demostrar calidad, solo depende de ellos. No haremos el balance de la temporada” hoy.

“Por el momento, estamos últimos, no hay otra lectura. No tenemos más remedio que hacer una autocrítica“, manifestó a continuación.

Finalmente, el entrenador del CF Montreal sostuvo que “en ningún momento podemos decir que, en este momento, somos mejores que los demás“.