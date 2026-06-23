Atacama tuvo la mayor alza y O’Higgins lideró los retrocesos: por qué el PIB retrocedió en diez de las 16 regiones

A nivel país, “las actividades agropecuario-silvícola y la minería explicaron la caída del PIB, con resultados negativos en la mayoría de las regiones en las que estas actividades tienen una presencia relevante”.

El pasado mes de mayo, el Banco Central informó que el Producto Interno Bruto (PIB) cayó un 0,5% durante el primer trimestre de 2026, marcando así el peor inicio del año desde 2009.

Ahora, el instituto emisor dio a conocer la información preliminar de las Cuentas Nacionales, en el cual trajo el detalle del PIB región por región, confirmando que retrocedió en diez de las 16 regiones durante los primeros meses del año.

A nivel país, “las actividades agropecuario-silvícola y la minería explicaron la caída del PIB, con resultados negativos en la mayoría de las regiones en las que estas actividades tienen una presencia relevante”.

“El consumo de los hogares, en tanto, fue explicado por todos sus componentes, en particular por el consumo de servicios, entre los que destacaron salud, transporte, restaurantes y hoteles, y el gasto en turismo”, agregaron.

Mientras que “la caída de las exportaciones de bienes se debió a los envíos frutícolas y mineros, que afectaron negativamente en la mayoría de las regiones, mientras que las exportaciones de alimentos y químicos compensaron en parte el resultado anterior”.

El detalle por Macrozonas

En el desglose por Macrozonas, en el Norte la Región de Arica y Parinacota registró una contracción de 1,9% debido a una menor producción del resto de bienes, en particular de la construcción y la pesca. En Tarapacá se expandió 5,5% en base al aporte de la minería del cobre.

Antofagasta tuvo una caída de 5,3% por el desempeño del cobre. Además, la menor producción minera fue consistente con la caída de 4,5% de las exportaciones de bienes, que se asoció a envíos de cobre.

En Atacama el panorama fue distinto. Alcanzó un incremento de 10,5%, principalmente por la minería, en particular por la extracción de oro y plata.

Centro

En el Centro, la Región de Coquimbo tuvo una caída del 1,0% debido al sector agropecuario-silvícola y la construcción. En Valparaíso, en tanto, la variación fue del 0,3%, en el que la contribución al alza de los servicios, en particular personales y de información, fueron en gran parte compensados por la menor producción de la minería del cobre y la industria alimenticia.

Según el Banco Central, el PIB en la Región Metropolitana creció 1,0%, impulsada principalmente por los servicios -personales y empresariales- y el comercio -ventas minoristas-.

En el Centro Sur, la Región de O’Higgins fue la que registró la caída más grande del PIB. Este resultado se explica por los resultados de la fruticultura y la generación eléctrica en el resto de bienes y, en menor medida, por el de la minería del cobre.

El Maule retrocedió 3,2% por los desempeños de la fruticultura y la construcción dentro del resto de bienes, mientras que el Ñuble cayó 2,9% “registrando contribuciones a la baja en el resto de bienes y la industria manufacturera”.

La Región del Biobío marcó una caída de 5,2%, incidida principalmente por la industria pesquera, y por el resto de bienes, donde destacaron la pesca y la generación eléctrica.

Sur y Austral

En el Sur, La Araucanía retrocedió 2,4% por las caídas del sector agropecuario-silvícola y de la generación eléctrica. Caso opuesto es lo que ocurrió en Los Ríos y Los Lagos.

En la primera de estas regiones se registró un incremento de 2,2% del PIB, que fue explicado por la industria alimenticia y los servicios. En ellos se destacaron los restaurantes y hoteles y el transporte. En la segunda marcaron un crecimiento de 1,2%, con contribuciones al alza de los servicios, donde destacaron los servicios personales y empresariales, mientras que la industria pesquera fue la principal contribución a la baja.

En la Macrozona Austral, Aysén tuvo un retroceso de 2,6% “principalmente por la industria pesquera, en línea con el sector primario, cuyo desempeño fue compensado en parte por los servicios”.

Por último, Magallanes disminuyó un 1,3% por la caída de la industria química, junto con las de la construcción y la acuicultura, dentro del resto de bienes.