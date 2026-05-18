La explicación del Banco Central al peor trimestre del PIB desde el 2009

El ente emisor indicó que “la variación del PIB del primer trimestre fue menor respecto al cierre preliminar del Imacec (de -0,3 a -0,5%).

El Banco Central informó que el Producto Interno Bruto (PIB) cayó un 0,5% durante el primer trimestre de 2026. Con ello, registró su primer retroceso trimestral, lo que no ocurría desde mediados de 2023, y el peor inicio desde 2009. En ese entonces se contrajo 2,3% entre enero y marzo.

El ente emisor indicó que “la variación del PIB del primer trimestre fue menor respecto al cierre preliminar del Imacec (de -0,3 a -0,5%)“. Esto se explicó por “la actualización de los indicadores de coyuntura”.

Como este primer trimestre tuvo el mismo número de días hábiles que el año pasado, la contracción no se vio influida por factores estacionales.

Por lo mismo, el Banco Central recalcó que el resultado del PIB “se explicó en gran parte por el comercio exterior, el cual registró una disminución de las exportaciones y un aumento de las importaciones“.

En tanto, la demanda interna “aumentó 2,1% en línea con el crecimiento del consumo de los hogares y la formación bruta de capital fijo”.

“Desde la perspectiva del origen, la disminución del producto interno bruto (PIB) fue incidida, mayormente, por las actividades agropecuario-silvícola y minería. En contraste, destacaron al alza los servicios, en particular los personales”, agregó.

El llamado del biministro Mas

A la noticia reaccionó el biministro Daniel Mas en su cuenta en X, donde sostuvo que “Chile no aguanta un año más de estancamiento y mediocridad. El PIB de Chile cayó 0,5% en el primer trimestre de 2026, transformándose en el primer peor trimestre desde 2009″.

“Recuperar el crecimiento económico es un deber moral para retomar el camino de las oportunidades, el desarrollo y mejorar la vida de nuestros compatriotas”, agregó.

Ante esta situación hizo un llamado “a que todos los parlamentarios que creen en el desarrollo del país y en el crecimiento respalden el Proyecto de Reconstrucción Nacional, para que Chile vuelva a ponerse en marcha“.