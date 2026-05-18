“Es el país que recibimos”: ministro Quiroz apunta a ex presidente Boric tras registrar peor PIB desde crisis subprime

El ministro de Hacienda, junto con el titular de Economía y Minería, enfatizaron en la necesidad del país de “recuperar el crecimiento”.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó la caída del Producto Interno Bruto (PIB) que registró Chile en el primer trimestre de 2026, apuntó contra el ex presidente Gabriel Boric, e hizo hincapié en la necesidad del país de crecer económicamente.

De acuerdo al informe de Cuentas Nacionales que publicó este lunes el Banco Central, la economía retrocedió 0,5% en los primeros tres meses del año, lo que muestra el peor desempeño para un primer trimestre desde 2009.

Sumado a ello, el dato se situó debajo de la caída preliminar de 0,3% estimada tras la publicación del Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) de marzo.

Ministro Quiroz apunta a gobierno de Boric y Mas enfatiza en la importancia de “recuperar el crecimiento”

Bajo este contexto, el ministro Quiroz enfatizó que este fue el último trimestre bajo la administración de Boric. “Es el peor trimestre desde la crisis subprime y ese es el país que recibimos”, expuso el jefe de la billetera fiscal, recalcando que “por eso, más que nunca, necesitamos lograr crecimiento”.

En esa misma línea, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, expresó que “Chile no aguanta un año más de estancamiento y mediocridad”.

A lo que añadió: “Recuperar el crecimiento económico es un deber moral para retomar el camino de las oportunidades, el desarrollo y mejorar la vida de nuestros compatriotas”, dijo, junto con hacer un llamado a los parlamentarios a respaldar la megarreforma.

De acuerdo al Banco Central, este resultado se explica “en gran parte por el comercio exterior”, a raíz de una baja de las exportaciones y un incremento de las importaciones. Respecto a la demanda interna, “aumentó 2,1%, en línea con el crecimiento del consumo de los hogares y de la formación bruta de capital fijo”.