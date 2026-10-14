“Las bajas se revierten”: Asociación de AFP se defiende por millonarias pérdidas en EE.UU. y caída del fondo E

“Esto no es una apuesta de las AFP. Esto es una estrategia de largo plazo. E históricamente, las estrategias han demostrado ser exitosas en el largo plazo en todos los fondos”, fueron las palabras de la organización para explicar la pérdida de más de USD 7.700 millones.

AGENCIA UNO

La Asociación de AFP salió al paso del desplome de la rentabilidad del fondo de pensiones E, que en lo que va del año llega al -10,39%, marcado por la pérdida de más de USD 7.700 millones en contratos financieros vinculados a tasas de interés extranjeras, especialmente en Estados Unidos.

Roberto Fuentes, gerente de estudios de la organización, se refirió a la caída del fondo E, que solo en septiembre vio un retroceso de 4,92%, indicando a La Tercera, que “un fondo de pensiones no tiene pérdidas o ganancias, siempre son alzas o bajas en su valorización, bajas que la historia muestra se revierten en el corto y mediano plazo”.

“El fondo E subió 8% real durante 2025, ahora el fondo E cae entre enero y septiembre, esto tiene una explicación: el alza en la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos en septiembre, eso afectó fuertemente el valor de los bonos y en los fondos D y E, y a otros inversionistas locales, esto es otro de los efectos indeseados que tiene la inflación mundial y los conflictos geopolíticos que nos impactan a todos”, puntualizó el ejecutivo.

Fuentes hizo un llamado a la calma, aseverando que “no hay que tomar decisiones basadas solo en la rentabilidad de un mes, de hecho los fondos D y E han rentado en torno a 3% real anual durante su historia”.

Por su parte, la propia Asociación de AFP dio a conocer una declaración pública, aseverando que lo ocurrido en las inversiones en bonos del Tesoro norteamericano no fue “una apuesta”.

“Esto no es una apuesta de las AFP. Esto es una estrategia de largo plazo. E históricamente, las estrategias han demostrado ser exitosas en el largo plazo en todos los fondos. El Fondo E es un fondo conservador y de renta fija, pero eso no significa que sólo puede comprar bonos o instrumentos estáticos. En todos los fondos de renta fija del mundo los derivados se usan para ajustar los plazos de los flujos, y son parte importante de las estrategias de inversión”, indicaron.

En esta línea, apuntaron también a los efectos de los retiros de fondos ocurridos en pandemia: “Los retiros previsionales durante la pandemia también forman parte del contexto de estas inversiones. Tras los retiros, se redujo la disponibilidad de instrumentos locales de renta fija de largo plazo, razón por la cual hubo una necesidad de estructurar productos de renta fija a partir de inversiones locales y el extranjero”.

Sin embargo, estas palabras no hay tenido efecto, ya que los resultados de estas acciones han generado preocupación en la Superintendencia de Pensiones, ya que la caída del fondo E en septiembre fue del 4,92%, extendiéndose a 10,39% entre enero y septiembre de este año, mientras que en los últimos 12 meses retrocedió 9,38%.