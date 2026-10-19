“Falta transparencia y asumir responsabilidades”: la arremetida de Jeannette Jara contra las AFP por caída del Fondo E

La exministra del Trabajo y excandidata presidencial tildó de “brutal” lo que ocurrió con las inversiones de las AFP.

La exministra del Trabajo, Jeannette Jara, cuestionó duramente a las administradoras de fondos de pensiones por la fuerte caída de 4,92% que mostró el Fondo E en septiembre, que acumuló un desplome de 10,39% en términos reales en el año.

“Me parece brutal que esta apuesta que hicieron las AFP generara una especulación tal que pusiera en riesgo el fondo que se entiende más conservador”, comenzó diciendo la excandidata presidencial en conversación con T13 Radio.

Jara enfatizó que esta caída no solo golpea a las personas que están próximas a jubilarse sino también a aquellas que están jubiladas por retiro programado.

Las críticas de Jeannette Jara a las AFP por pérdidas en Fondo E

“Aquí falta bastante transparencia para explicar lo que pasó, falta asumir responsabilidades, porque este tema no es algo que uno pudiera decir superfluo o marginal, esto va a afectar la calidad de vida de las personas de aquí en adelante, de los que están jubilados y de los que no se alcanzan a recuperar los fondos”, expresó.

Siguiendo en esa línea, cuestionó a las AFP por estar “muy a la defensiva”, sin “autocrítica” y actúen como que “hubieran hecho todo perfecto” en esta controversia.

“Lo que pasa es que nadie lo estaba tratando de que esto sea una locura. El tema es que esto efectivamente fue una acción temeraria”, acusó la exministra del Trabajo, señalando que las administradoras deben tener en consideración el perfil de las personas que están detrás de es inversión, ya que son quienes están próximas a jubilar.

En este marco, hizo hincapié en que tanto la Superintendencia de Pensiones como el Banco Central advirtieron a las AFP sobre los riesgos que estaban asumiendo con esas inversiones.

“El regulador, el Banco Central, el CTI, todos los organismos del sector, hacen recomendaciones en el marco del cumplimiento normativo. Y la decisión temeraria que toman las AFP de exponer a la gente que está por jubilar a un riesgo, a una volatilidad, como se dice, una variación de los fondos provisionales, es una responsabilidad de ellos que no pueden trasladar”, sostuvo Jeannette Jara.

Para cerrar, Jara afirmó que escuchó los descargos de la AFP y que su queja es que debieron recibir una orden de los organismos reguladores. “Yo quiero recordar que cada vez que se han tratado de hacer cambios en el sistema AFP, han sido las propias AFP los que han impedido que cualquier cambio ocurra”, sentenció.