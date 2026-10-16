VIDEOS – Cómo reaccionó el mercado al “auto volador” que presentó Elon Musk: cuánto cuesta reservarlo

El cronómetro de Tesla mostró que el automóvil eléctrico es capaz de acelerar desde 0 a casi 100 km/h en menos de un segundo.

CAPTURA.

Con entusiasmo reaccionó el mercado a la exhibición que realizó en Texas el multimillonario Elon Musk, durante la cual su empresa Tesla presentó la nueva versión del vehículo eléctrico deportivo Roadster, al que se calificó como el primer “auto volador”.

En la instancia, el automóvil subió por una rampa curva hasta quedar invertido, momento en el que se impulsó por el aire, realizó una voltereta y aterrizó de manera controlada gracias a sus propulsores.

Precisamente estos últimos constituyen la gran novedad del “auto volador” que presentó Musk, cuya empresa precisó que se trata de elementos desarrollados con tecnología de SpaceX y que, según demostró, le permite elevarse del suelo y realizar maniobras en el aire.

En otra prueba, el Roadster giró en el aire, tras lo cual aterrizó sobre sus cuatro ruedas, mientras que una más incluyó un salto sobre una fila de vehículos Tesla.

Cómo reaccionó el mercado al “auto volador” de Musk

Tras la demostración realizada este jueves en Texas, las acciones de la empresa Tesla evidenciaron un salto de 3,21%, llegando hasta los 362,44 dólares cada una.

Además, Musk informó que el nuevo Roadster entrará en producción en 2028, mientras que la empresa ratificó que reabrió las reservas para adquirir el vehículo con depósitos de 50 mil dólares para compradores de Estados Unidos, Canadá y China, aunque no proporcionó su precio final

Según el cronómetro de Tesla, el automóvil eléctrico es capaz de acelerar desde 0 a casi 100 km/h (60 millas) en menos de un segundo, lo que demostró ante los asistentes al evento.