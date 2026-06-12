Cuánto ganó Elon Musk con la salida de SpaceX a la bolsa: se consolidó como el mayor multimillonario del mundo

Con una valoración de US$ 2 billones, SpaceX es la sexta empresa estadounidense que cotiza en la bolsa más grande del mundo.

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Casi un 30% se dispararon las acciones de SpaceX tras su debut en la bolsa de Wall Street, en la que es considerada como la más exitosa de la historia, lo que consolidó a su creador, Elon Musk, como el mayor multimillonario del mundo.

De acuerdo con lo reportado por los medios especializados, la empresa, fundada por Musk en 2002, comenzó a cotizar con acciones ligeramente por encima de los 150 dólares.

Solo en su primer día, SpaceX vendió 556 millones de acciones a un precio inicial de US$135 por acción y, según los informes, los inversores realizaron pedidos de acciones por valor de más de 350.000 millones de dólares.

Este viernes, en tanto, el precio de cada acción alcanzó los 165 dólares, un aumento de aproximadamente el 22% con respecto al precio objetivo de US$135.

Con una valoración de US$ 2 billones, SpaceX es la sexta empresa estadounidense que cotiza en la bolsa más grande del mundo y “su capitalización bursátil solo es superada por la de Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft y Amazon”, reportaron los medios que cubrieron el tema.

Salida de SpaceX a la bolsa hizo más rico a Elon Musk

En su información sobre el tema, la cadena CNN en Español detalló que la salida de SpaceX a la bolsa consolidó a Elon Musk como el hombre más rico del planeta, tras superar los 1.000 millones de dólares.

“Habría que sumar las fortunas estimadas de las siguientes cuatro personas más ricas del planeta —los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin; el fundador de Oracle, Larry Ellison; y el fundador de Amazon, Jeff Bezos— para siquiera aproximarse a la fortuna actual de Musk#, precisó el citado medio.

Además, la riqueza de Elon Musk supera las economías de la mayoría de los países del planeta, incluyendo Taiwán (US$ 977.000 millones), Irlanda (US$ 779.000 millones), Suecia (US$ 760.000 millones) y Singapur (US$ 660.000 millones), además de su Sudáfrica natal (US$ 480.000 millones).