“Lo golpearon brutalmente”: mamá de Elon Musk reveló los abusos que recibió el magnate en su adolescencia

Maye Musk cuestionó que buena parte de los medios han tratado a su hijo “como si fuera un villano de James Bond”.

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La madre de Elon Musk, Maye Musk, defendió la labor personal y empresarial de su hijo y contó algunos de los duros momentos que debió enfrentar el hombre más rico del mundo cuando era niño y adolescente.

En la oportunidad, la nutricionista e influencer admitió la preocupación que le despiertan las críticas y amenazas que recibe el magnate creador de SpaceX debido a su postura política y sus proyectos tecnológicos.

“Cuando ves que tratan así a alguien a quien quieres, aunque sus ideas políticas sean distintas, es terriblemente doloroso“, recalcó la mujer de 78 años.

En esa línea, planteó que “buena parte de los medios lo han tratado como si fuera un villano de James Bond“.

Maye Musk planteó que llegó a la conclusión de que Elon era “un genio” cuando su hijo apenas tenía tres años, debido a que “razonaba” de una manera inusual para niños de esa edad.

No obstante, reconoció que, pese a lo anterior, nunca imaginó que crearía empresas valoradas en miles de millones de dólares.

“Sabía que era brillante, pero hay niños brillantes que se pasan el día en un sótano y no salen de allí. Él podría haber sido así“, apuntó.

Elon Musk fue objeto de bullying y recibió una golpiza

En la entrevista que le concedió al medio The Telegraph, la mamá de Elon Musk recordó que el mayor de sus tres hijos decidió irse a vivir con su padre a los 10 años, luego de la separación concretada 24 meses antes.

Dijo que ella lo aceptó porque su exmarido tenía más dinero y él quería mejores oportunidades académicas, aunque Elon “reconoce que lo pasó fatal, pero tenía su ordenador, tenía sus lecturas y podía abstraerse de todo lo demás“.

“Me preocupé por Elon durante toda su infancia. Era tan diferente de Tosca y Kimbal, que salían a dar un paseo y volvían con diez amigos nuevos. Elon no tenía muchos amigos, aunque siempre fue muy unido a sus hermanos y primos. Desde los seis años, estaba absorto en los libros o los videojuegos”, rememoró.

También contó que su hijo sufrió acoso escolar “durante su adolescencia. Elon sufrió bullying. Una vez lo golpearon tan brutalmente que tuvo que ser hospitalizado“.