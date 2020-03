Jaime Mañalich descarta que clases presenciales se retomen el 27 de abril

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, descartó la posibilidad de que las clases presenciales se retomen el próximo 27 de abril, tal y como lo anunció el ministro de Educación, Raúl Figueroa, hace unos días, siempre y cuando la curva de contagio de coronavirus sea aplanada para permitirlo.

El titular de Salud aseguró que junto al Presidente Sebastián Piñera analizan todos los días, con datos, las decisiones que se toman para evitar la propagación del coronavirus y que aún no están en condiciones de avalar la propuesta del ministro Figueroa.

“Todas las mañanas se toman decisiones de acuerdo a la verdad, a la realidad, a los datos. Si usted me dice qué va a pasar de aquí a dos meses más, ¿va a haber clases? Yo no me atrevo a afirmarlo. En cuatro lunes más vamos a tener que tomar una definición y puede ser una definición para todo el país o diferente en una zona, diferente en otras”, señaló Mañalich.

De momento, solo se ha confirmado la extensión de la suspensión de clases por dos semanas y el adelanto de vacaciones a las dos últimas semanas de abril. Para esa fecha el Presidente Sebastián Piñera espera que se produzca el peak de la pandemia en nuestro país.