Joven viajó dos días en bus desde Chiloé para matricularse en periodismo

26 de Enero de 2023

El estudiante y su padre vivieron una odisea para inscribirse de manera presencial a la Universidad de Playa Ancha de Valparaíso.

Damián Aguilar Llancalahuen y su padre Aníbal Aguilar Colivoro, vivieron una verdadera odisea para viajar desde Chiloé hasta Valparaíso, en donde el joven logró matricularse en la carrera de Periodismo de la Universidad de Playa Ancha (UPLA).

Padre e hijo viajaron dos días en bus desde Yaldad, una pequeña localidad ubicada en las cercanías de la comuna de Quellón, para arribar hasta la casa de estudios, donde realizaron el proceso de matrícula presencial.

Aguilar contó las razones para incorporarse al mundo de las comunicaciones, señalando que “me llamó mucho la atención esta carrera, porque donde vivo suceden muchas cosas que no son visibilizadas, y es complejo lograr que la gente se entere de ellas y de las injusticias que existen. Por eso me interesa la carrera, además de investigar y, a través de ello, cuidar la flora y fauna que se ha visto afectada de alguna u otra forma”.

El estudiante llegó a la universidad porteña tras una conversación que tuvo con una profesora de Argumentación de su antiguo establecimiento educacional, en donde recibió información de la institución.

“Queda cerca de la playa, en un contexto parecido a Chiloé. Dejaré a mi familia, mi casa y muchas cosas, pero siempre con la motivación de estudiar y seguir adelante”, manifestó el futuro estudiante de periodismo.

La travesía de Chiloé a Valparaíso

El joven y su padre relataron el largo viaje que debieron iniciar desde la región de Los Lagos a Valparaíso, mencionando que en su localidad la movilización se realiza principalmente por lancha.

“Hace dos días tomamos un bus y llegamos a la universidad; nos ayudaron con las gestiones y nos enteramos de que tengo Gratuidad. Para mí eso fue algo muy emocionante, porque viajamos muchísimo y estamos bastante cansados con mi papá, por lo que fue toda una odisea. Siempre recordaré esto y me va a motivar“, comentó el estudiante.

Aníbal, el papá del universitario, mostró su emoción con el paso que dará su hijo, señalando que uno de sus sueños es que Chile conozca sobre su localidad.

“Me gustaría que nuestro pueblo salga nombrado siquiera, porque mucha gente no lo conoce, y allá existe temor por parte de muchas niñas y niños que son talentosos, porque lo primero que les dicen a personas como mi hijo es: ¿Cómo te vas a ir allá? ¿Cómo vas a llegar?, por lo tanto, lo primero que hacen es tirarlo para abajo y uno podría contestarles: ¿Por qué no? Estamos en Chile, es nuestro país. ¿Por qué no podemos tener oportunidades? Da igual si somos de campo o ciudad, porque después el resto viene en el empeño de él y esa es nuestra fe y esperanza“, dijo.

Su hijo, en tanto, contó que “allá no hay mucho apoyo para las y los alumnos. No hay motivación para que una persona llegue a cuarto medio, y lo único que le dicen es: ¡Ya, ponte a trabajar!, y después pocos encuentran un estímulo para continuar estudiando. Entonces, sería bonito que a Chiloé pudiera llegar de alguna manera esa motivación, porque la mayoría queda en cuarto medio y de ahí se pierden“.