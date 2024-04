VIDEO – Pato Oñate dispara contra diputado UDI tras muerte de su esposa: “Es una humillación”

15 de Abril de 2024

El otrora notero de TV lanzó duros descargos contra el diputado Fernando Bórquez por el mensaje que le envió tras el deceso de su mujer.

Patricio Oñate, más conocido como Pato Oñate, descargó toda su furia contra un diputado UDI, en medio del fallecimiento de su esposa María Cecilia Briceño, quien estaba aquejada de un cáncer.

A través de redes sociales, el otrora notero de TV lanzó duros descargos contra el diputado Fernando Bórquez por el mensaje que le envió tras el deceso de su mujer.

En el video, Pato Oñate expresó que “no tengo nada contigo, pero no me podi (sic) mandar una hoja, una fotocopia. Por eso las cosas se hacen malas, porque ustedes que tienen el poder (…) hacen lo que quieren”.

“No te lo acepto, es una humillación. Indignante”, vociferó la ex figura de Canal 13.

En esta línea, leyó el mensaje que le mandó el diputado UDI: “En estos momentos difíciles, quisiera expresar mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos. Que el tiempo les traiga paz y sanación y que los recuerdos felices les de fuerzas para seguir adelante“.

Estas palabras no le gustaron a Pato Oñate, quien recalcó que “lo copiaste y lo pegaste (…) No quiero esto, es una vergüenza, una humillación“.

“Eres diputado de la República. No tengo nada contra ti, pero es mejor que no lo hubieras hecho, porque las cosas mal hechas no se hacen“, agregó.

Oñate procedió a romper el papel en cámara, indicando que “lo hago tira con ganas. Ni siquiera lo voy a quemar, me lo voy a guardar”.

En esta línea, le expresó al diputado Bórquez que “por favor, pase a buscar la hoja para que la guarde y así pueda pegar y copiar para otro difunto. Con cariño, un chileno que nunca ha votado y me siento tranquilo y feliz de no ser cómplice de este chanterío político. Si encuentra que he sido injusto, puede llamar”.