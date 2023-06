“Elijo no creer…”: así respondió el ministro Ávila tras presentarse la acusación constitucional en su contra

19 de Junio de 2023

Este lunes fue presentado este recurso incluido en la Constitución que podría sacarlo del cargo.

Durante la mañana de este lunes y después de 21 días de haberla anunciado en los medios de comunicación, las bancadas de los partidos opositores al Gobierno del presidente Gabriel Boric presentaron la acusación constitucional en contra del ministro Marco Antonio Ávila de Educación (Mineduc).

“Se infringió el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos, se están haciendo jornadas de educación no sexista sin consentimiento y sin informar a los padres”, es la visión que ofreció Sara Concha, diputada del Partido Conservador Cristiano, la cual representa al sector que busca una salida del secretario de Estado mediante esta fórmula que contiene la actual Constitución.

Al titular del Mineduc, además, se le acusa de imponer una “agenda sexualizada” y de otras irregularidades en su gestión, como las cifras de ausentismo y deserción escolar, así como también el aumento de los graves hechos de violencia al interior de los establecimientos educacionales. Los malos resultados del Simce y la demora en la entrega de estos números también es cuestionada.

En un libelo de siete capítulos, Ávila también es apuntado por el incumplimiento en la supervigilancia que debe realizar la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) en el inserto de la “Educación no sexista” que no permitió la inclusión de textos en relación a la obesidad.

En un segundo punto de este organismo, el ministro es blanco de cuestionamientos porque, supuestamente, “la Junaeb ha transgredido la ley solicitando la prestación de raciones de alimentos por montos superiores a 1.000 UTM, sin realizar un llamado a licitación pública ni justificar su contratación mediante un trato directo. Además, se alude un mal manejo de recursos públicos por montos superiores a los $40 mil millones de pesos”.

La respuesta de Ávila

“No me puedo referir a un texto que no conozco, una vez que lo conozca, me imagino, vamos a trabajar en conjunto con los equipos en las respuestas correspondientes”, fue una de las primeras respuestas que entregó Marco Antonio Ávila al ser consultado por la acusación constitucional presentada este lunes en el Congreso, donde una de las preguntas hizo referencia al Simce.

“La directora de Junaeb está trabajando en algunas respuestas más inmediatas, si es que, efectivamente, es convocada por la prensa a preguntarle sobre este asunto”, agregó el titular del Mineduc respecto al eventual incumplimiento de la Junta.

“Sólo podemos responder en la medida en que esté asociado. Ahora, dejaría claro que eso es parte de una acusación, por lo que sería más cuidadoso con las observaciones respecto a si hay o no irregularidad… Todos los días elijo no creer que hay motivaciones distintas a las que no sean exclusivamente asociadas al desarrollo de las tareas de la cartera“, cerró en torno a la versión existente en el oficialismo que apunta a una gestión de los opositores por su orientación sexual.

El 11 o el 12 de julio es la fecha tentativa para desarrollar el trámite en la Cámara de Diputados.