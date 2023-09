Junaeb informa robo de casi cuatro mil notebooks destinados a becas

12 de Septiembre de 2023

Un número menor fue recuperado en la frontera norte por Carabineros después del aviso que entregó el proveedor de los aparatos a Junaeb.

El Gobierno y el Ministerio de Educación (Mineduc) nuevamente lamentan un robo de computadores. Esta vez fue la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) la institución que informó de la sustracción de 3.720 notebooks que estaban destinados al programa de Becas de Acceso a Tecnología, Información y Comunicaciones (TIC).

A través de una declaración pública, este organismo dependiente del Mineduc explicó que el proveedor Lenovo les notificó del robo de estos aparatos el viernes 1 de septiembre.

“Este robo no representó un costo ni un perjuicio contractual para nuestro servicio, puesto que los computadores aún no habían sido recepcionados de manera conforme por la Junaeb. De manera que no fue necesario activar protocolos de contingencia para esta situación”, informaron.

“La empresa proveedora trabaja por cumplir con la máxima diligencia en la entrega de los portátiles sustraídos, los que serían destinados a nuestro programa Beca TIC, de manera que nuestra institución pueda dar cumplimento en los tiempos y formas que corresponde en aquellas comunidades educativas que aún están en proceso de entrega“, agregaron.

Notebooks aparecieron en Colchane

En paralelo a informar el robo de estos modelos, la Junaeb entregó detalles de la recuperación de 25 de estos aparatos en la frontera norte.

“El 11 de septiembre de 2023 fuimos notificados por Carabineros de la Comisaría de Colchane sobre la incautación de 25 computadores, los cuales eran transportados en las respectivas cajas”, confirmaron desde el organismo.

De acuerdo a lo comunicado en julio por la directora nacional Camila Rubio, “Eel Programa Beca TIC 2023 se asignará de manera universal a estudiantes de 7° básico de establecimientos públicos, y que no hayan sido beneficiarios de los programas Yo elijo mi PC, Me Conecto para Aprender y Becas de Acceso a TIC en años anteriores”.