Por qué no se retomaron las clases en Atacama

20 de Noviembre de 2023

Tras los acuerdos logrados entre profesores y el Ministerio de Educación, se esperaba que para esta jornada se retomaran las clases en la región.

A más de 80 días de iniciada el paro de profesores en Atacama, que ha dejado a 30 mil alumnos sin clases, desde el gremio informaron que las clases no se retomarán este lunes, como se había confirmado en un inicio.

Si bien los docentes habían llegado a un acuerdo con las autoridades, ahora acusan un incumplimiento de los acuerdos pactados con el Ministerio de Educación (MINEDUC), como la infraestructura y el plan de fin de año.

“Había mucho malestar por el hecho de que no se había cumplido lo que se había comprometido (…) Había colegios que no se habían hecho las preparaciones, y había distintos problemas. Estaban conversando con la autoridad y yo entiendo que hoy esto lo van a tener que ver, pero no estaba fácil, a pesar de que tienen buena disposición para volver”, explicó en La Tercera el presidente del Colegio de profesores, Mario Aguilar.

En la misma línea, el presidente del gremio en Atacama, Carlos Rodríguez, afirmó en El Mercurio que “si estamos generando confianzas con este escenario sin una pauta clara de regreso, sin las obras en su total desarrollo, se nos hace imposible confiar y se produce la decisión que se votó escuela por escuela de no volver a clases”.

Por su parte, la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, aseguró durante el fin de semana que desde el Gobierno “se está trabajando sin pausa y avanzando en todos los compromisos que tomamos con las comunidades educativas”, además de agregar que “equipos del Ministerio y del SLEP Atacama han estado desplegados en los establecimientos de las distintas comunas para monitorear el avance de las obras de infraestructura y la limpieza de los espacios educativos”.

Además, la subsecretaria aseguró que existen recintos educacionales en la zona que ya contarían con la infraestructura necesaria para retomar las clases y que otros estarían listos durante esta semana.

“Independiente que el acuerdo no contempla que las reparaciones deban estar completamente terminadas para el retorno a clases este lunes 20, hay actores de las comunidades que nos han señalado que sus establecimientos ya cuentan con las condiciones habilitantes y han reforzado que sus comunidades educativas retornen este lunes”, señaló Arratia.

En respuesta, desde el Colegio de Profesores se refirieron a las palabras de la autoridad pidiendo “compromiso”.

“Yo espero que ella cumpla su palabra. Y que como Ministerio cumpla su palabra, porque no es antojadizo esto de que están ahora los colegas analizando (…) Lo que se está evaluando es que esas condiciones mínimas habilitantes comprometidas por las autoridades no se están cumpliendo”, afirmó Mario Aguilar en conversación con La Tercera.

De esta forma, la movilización que afecta a las comunas de Copiapó, Tierra Amarilla, Caldera, Diego de Almagro y Chañaral volverá a ser votada durante esta jornada por el profesorado.