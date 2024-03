La denuncia por abuso sexual que encendió las alarmas en el colegio Saint John’s de La Reina

20 de Marzo de 2024

Una madre denunció que su hijo de tres años habría sido abusado en el interior del establecimiento. Ante esto, el colegio se pronunció y la Superintendencia de Educación inició una investigación.

Una ex apoderada del colegio Saint John’s Villa Academy (SJVA) de La Reina denunció que su hijo de tres años habría sido víctima de abuso sexual.

A través de su cuenta de Instagram, la mujer relató que el niño tenía indicios de haber sido abusado.

“En abril del 2023 comenzó todo, a solo un mes de haber entrado al colegio, uno de mis hijos empezó a manifestar diversos temores, síntomas físicos y emocionales que, como papás, nos alertaron”, escribió, por lo cual aseguró que se asesoró con una psicóloga.

De acuerdo al relato de la mujer, la profesional le recomendó darle tiempo a su hijo. No obstante, el panorama no se solucionó, de hecho, comentó que “mi hijo empezó a decir que en el gimnasio del colegio habían monstruos, me preguntaba atemorizado si los profesores podían venir a la casa, cuando íbamos en auto me apuntaba recurrentemente a hombres caminando y me decía: Mira mamá ahí va mi profesor. Me decía que había ido a la bodega de materiales solo con el profesor”.

En esa línea, el niño reconoció a un profesor en práctica de Educación Física como autor de la agresión. Tras ello, los apoderados del menor presentaron una denuncia a la Superintendencia de Educación, cuya entidad ya comenzó una investigación en contra del establecimiento.

Los padres del menor de edad aseguraron que la institución desestimó las acusaciones, por lo cual, retiraron al niño del colegio Saint John’s.

La respuesta del colegio

El establecimiento educacional por medio de un comunicado, se refirió a la declaración sobre el supuesto abuso al interior del recinto.

En ese sentido, aseguraron que el acusado solamente estuvo en el colegio por tres meses, ya que se encontraba en el proceso de práctica, por lo cual “dicha persona no forma parte del cuerpo docente de nuestro establecimiento“.

“Hacemos presente que, en conformidad a los protocolos que regulan el desarrollo de las clases, los niños y niñas siempre están al cuidado de algún profesor titular, de tal manera que el docente externo nunca está solo con ellos“, agregaron.

Para cerrar, el colegio Saint John’s Villa Academy sostuvo que “continuará con las instancias jurídicas y educativas externas correspondientes para resguardar el interés superior del niño y de nuestra comunidad”.

¿Qué dijo la Superintendencia de Educación?

Luego de que se diera a conocer esta situación, la jefa de División de Protección de Derechos Educacionales de la Superintendencia de Educación, Marggie Muñoz comentó que el caso “fue derivado de forma inmediata a la Unidad Regional de Fiscalización”.

A lo que agregó: “Si se confirman infracciones, la Superintendencia podría instruir un proceso administrativo sancionatorio que podría culminar en sanciones que van desde la amonestación hasta multas en UTM dependiendo de la gravedad“.

Sumado a ello, Muñoz dio a conocer que en estas acusaciones por situaciones de connotación sexual los establecimientos deben denunciar al “Ministerio Público, Carabineros de Chile, PDI o ante cualquier tribunal con competencia penal dentro de 24 horas siguientes al momento en que se toma conocimiento del hecho“, concluyó.