Partió el juicio por abuso sexual: cuál es la condena que arriesga Eduardo Macaya

13 de Junio de 2024

El Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando acogió la solicitud de declarar reservado el juicio.

En el Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando se inició este jueves el juicio por abuso sexual contra Eduardo Macaya Zentilli, padre del presidente de la UDI, Javier Macaya.

De acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio Público, el empresario está acusado de abusar de cuatro niñas, por lo que se está pidiendo una pena de 12 años de cárcel.

Tras ser formalizado, inicialmente se le decretó la medida cautelar de prisión preventiva, pero posteriormente la Corte de Apelaciones de Rancagua lo dejó con arresto domiciliario, tras el pago de una fianza de 150 millones de pesos.

Juicio contra Eduardo Macaya por abuso sexual será reservado

En esta primera jornada la defensa de Macaya solicitó que el juicio oral se declarara reservado, lo que fue acogido por el tribunal, lo que en la práctica implica que se restringió el acceso a la prensa y el público.

El tribunal tambén prohibió que se difunda la identidad de las víctimas, dado que se trata de menores de edad.

Eduardo Macaya Zentilli ha reiterado desde el inicio su inocencia y apuntó al papel de dirigente político de su hijo Javier como motivo de que se lo acuse en este caso.

“Si no fuese por el cargo de mi hijo, esta causa no existiría. Por eso, me alegro de que se inicie este juicio oral para poder demostrar mi completa inocencia”, aseguró el empresario.