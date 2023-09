Edtech crea plataforma que apoya a profesores en su proceso de enseñanza

22 de Septiembre de 2023

La startup chilena Mathland está enfocada en facilitar la labor docente en el proceso de enseñanza en las aulas de todo el país, a través de su plataforma digital dirigida a estudiantes de enseñanza básica del país.

Como una apuesta por facilitar el trabajo docente en el área de las matemáticas, la edtech chilena Mathland creó una plataforma virtual para que los establecimientos educacionales puedan utilizar nuevas metodologías de manera de ser un apoyo en el trabajo de los profesores en las salas de clases.

Mathland utiliza tecnología para enseñar, practicar y evaluar habilidades, contenidos y actitudes fundamentales para desenvolverse en la vida cotidiana, a través de juegos y actividades entretenidas. Así, esta herramienta apoya el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas ya que sus contenidos se aplican en un contexto real, además de incluir actividades para practicar, hacer evaluaciones e implementar juegos.

“Nuestra metodología de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas aplicadas a la realidad mejora las prácticas pedagógicas e incorpora en su material digital todo el currículum escolar con sus Objetivos de Aprendizaje (OA) y desarrolla habilidades matemáticas”, explicó Michelle Wolf, fundadora de Mathland.

Agregó que “se trabaja con todos los involucrados del sistema escolar alumnos, profesores, directivos y apoderados para desarrollar el pensamiento lógico y matemático que será de gran impacto en su vida estudiantil”.

Entre los beneficios de esta plataforma está el desarrollo del pensamiento lógico matemático; motivar al estudiante al generarle una experiencia de aprendizaje significativo contextualizada a la realidad; facilitar el acompañamiento a los estudiantes, mediante un seguimiento continuo de sus procesos de aprendizaje; mejora prácticas pedagógicas, facilitando la planificación del docente y permitiendo un trabajo más eficiente de este, centrado en el aprendizaje del alumno; entre otros.

“También les permite tener una relación más cercana con sus estudiantes generando más espacios de conversación al enseñar desde mundos reales como tiendas, restaurant, museos, laboratorios entre otros. Además, en las clases encontrarán contenido STEAM (por sus siglas en inglés Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics), lo que sin duda les permitirá mejores resultados académicos a los alumnos y aumentarán sus posibilidades pensando que en el 2050 el 75% de los trabajadores serán de estos sectores”, afirmó Michelle.

Esta nueva metodología implementada por MathLand está orientada a todo tipo de establecimientos educacionales. La fundadora comentó que “actualmente contamos con colegios de distintos tipos de enseñanza ya sea tradicionales o Montesorri. Como filosofía trabajamos el método COPISI que significa ir de lo concreto, luego lo pictórico y finalmente lo simbólico. En nuestras clases siempre vamos a hacer esto, además trabajamos los algoritmos con metodología estándar y Singapur”.

¿De dónde nace Mathland?

Según un estudio desarrollado por la Universidad Católica, los docentes trabajan en promedio todas las semanas unas 11 horas extras de su jornada habitual, lo que evidencia la sobrecarga laboral que tienen estos profesionales, causando graves consecuencias físicas y emocionales. Prueba esto es el incremento de licencias médicas del cuerpo académico.

En 2020, el profesor Stephan Huber, director del Institute for the Management and Economics of Education (IBB) de la University of Teacher Education Zug en Suiza, realizó el “School Barometer”, un barómetro para medir la opinión de profesores, alumnos y apoderados sobre esta nueva modalidad de enseñanza.

En ella se desprendela adaptación a los entornos digitales por parte de los docentes, donde cerca de la mitad de los profesores reportó sentirse motivado para utilizar estrategias virtuales de enseñanza. Sin embargo, solo un 25% se sentía competente para hacerlo, número significativamente menor.