La decisión que tomó Daniela Aránguiz tras el escándalo con Anita Alvarado: “Me aburrí”

15 de Diciembre de 2022

La ex esposa de Jorge Valdivia habló en profundidad del tema con Eduardo Fuentes en Buenas Noches a Todos.

La panelista de Zona de Estrellas Daniela Aránguiz, tomó una drástica decisión con el propósito de ponerle fin a la polémica que ha protagonizado con Anita Alvarado durante toda la semana.

Así lo confirmó la ex esposa de Jorge Valdivia durante su participación en el programa Buenas Noches a Todos, que conduce Eduardo Fuentes en TVN.

En la conversación con el periodista, Daniela dijo que había un interés económico por parte de Anita Alvarado al reflotar “una herida que estaba cerrada hace mucho rato”.

“Está súper sanada y cicatrizada, ya pasaron más de 11 años de este capítulo que se volvió a abrir“, argumentó.

Se aburrió

Sobre el consejo que le dio Anita en cuanto a que mejor no siguiera hablando del tema, Daniela preguntó: “¿Por qué yo tengo que callar?”.

“Me aburrí. No significa que voy a volver a hablar de este tema cada cierto tiempo o que le responderé las falsedades que diga. Se dijeron cosas denigrantes. Cuando se trata de amenazas o agresión es un tema grave, eso tiene que ir a otras manos“, sostuvo.

Y entonces reveló que decidió recurrir a los tribunales para ponerle un alto al asunto. “Este tema va a estar en mano de los abogados, en Tribunales“, le aseguró Daniela Aránguiz a Eduardo Fuentes.

“Sí, será en tribunales, este tema, para mí, estaba cerradísimo“, reiteró la influencer.

Muchas heridas

Recalcó que el motivo principal es porque con lo dicho por Anita Alvarado “se abren muchas heridas, no solamente mías. Hay una familia atrás”.

Respecto del tema aparentemente económico que habría detrás de los dichos de la ex Geisha, la ex bailarina de Mekano razonó que “la televisión es un ambiente donde se gana mucho mejor que en otro tipo de trabajo cuando no tienes una profesión“.

En ese sentido, planteó que “siento que agarrarse, como se dice en el buen chileno, de algo que pasó hace mucho tiempo, vuele a abrir trabajo. La economía no está buena. Lo entiendo de otro modo, porque para mí es gratis“, le recalcó al anfitrión del Buenas Noches a Todos.

Lo que más le duele

Respecto de su relación con Jorge Valdivia, la panelista de Zona de Estrellas reconoció que “pensé que me había casado con el hombre perfecto, que éramos bendecidos con todas las cosas que nos estaban pasando y de repente me llega un balde de agua fría“.

“Lo que más me duele es que durante muchos años se decía que yo perdonaba por regalos económicos y eso duele“, admitió.

Precisó también que “eso es totalmente falso. Es cosa de preguntarle a cualquier abogado qué es lo que le conviene a una mujer estando casada con bienes conyugales, con la situación que tenía Jorge, si era mejor estar casada o separada, yo era una niña”, manifestó.