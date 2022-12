El denigrante comentario que recibió Ingrid Cruz en Canal 13: “Había recién perdido a mi hijo”

16 de Diciembre de 2022

Ingrid Cruz vivió estas experiencias cuando aún formaba parte del área dramática de Canal 13.

Íngrid Elena Cruz Toro, actriz chilena, estuvo invitada este jueves a un nuevo episodio de Socios de la Parrilla junto a Francisca García-Huidobro.

En medio de la conversación, la actriz, a quien podemos ver actualmente en Hijos del Desierto, recordó los malos tratos que recibió en Canal 13 hace más de 20 años.

“Los tiempos han cambiado mucho, estamos hablando de los 90′s, 2000, donde todo era distinto, los gritos en el estudio, mucho insulto, mucho garabato“, comenzó contanto la intérprete.

Junto con eso, precisó que “ahora se puede hacer una demanda, yo no trabajo en esas condiciones, hoy se junta el elenco y dicen no trabajo más”.

Fue Pancho Saavedra quien le consultó a Ingrid Cruz que clase de comentarios recibió por esos años. “Cosas muy feas, a mí en un minuto me humillaron mucho en la tele, lo pasé muy mal y por eso me cambié de canal“, relató.

“Me pasó dos veces, una fue en Cerro Alegre. Yo era la protagonista, y cuando llegué, me dicen que no voy a hacer ese personaje que yo llevaba preparando un mes”, reveló.

Cuando pidió una explicación, desde el canal le dijeron que “llega tal persona y vende mucho más que tú y es mucho más bonita que tú. Ahí yo tenía 23 años”.

“Vieja y gorda”

Como si eso fuera poco, Ingrid Cruz dio cuenta de otro episodio vivido, donde recibió un comentario sobre su físico, tras haber perdido un hijo durante su embarazo.

“Estaba contratada y alguien me dijo que no iba a hacer un personaje porque estaba vieja y gorda, ahí tenía 32 años. Había recién perdido a mi hijo, así que lo que menos me importaba era el peso”, afirmó.

Ingrid Cruz agregó que “de ahí se lanzó otros dichos tremendos que dije me voy o le pegaría una cachetada, pero me acuerdo haber llorado como enferma en ese estacionamiento. Ahí varios compañeros me fueron a defender”.