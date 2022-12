La defensa de Diana Bolocco a su hermana Cecilia por comentario sobre mujeres con sobrepeso

28 de Diciembre de 2022

Diana Bolocco estuvo en Juego Textual, donde se refirió a las declaraciones de su hermana de hace unas semanas.

Diana Catalina Bolocco Fonck, periodista y animadora de televisión, fue la protagonista del episodio de este martes de Juego Textual en Canal 13.

Además de abordar su paso por Mega y Mucho Gusto, durante la primera sección del programa, llamada “Campo Minado“, Rayén Araya le consultó a la comunicadora por las declaraciones que hizo Cecilia Bolocco hace unas semanas sobre las mujeres con sobrepeso.

“Si ustedes creen que necesitan más talla, yo creo que lo que necesitan es comer menos, ¿ya? Se los digo con todo mi amor”, dijo la ex Miss Universo durante una transmisión por Instagram. Pero no fue lo único, ya que también deslizó que las mujeres con tallas grandes tendrían éxito con hombres con una talla de ropa más pequeña.

Sobre este tema, Diana Bolocco de inmediato quiso inhabilitarse por el simple hecho de que se trataba de su hermana.

“Ella pidió perdón, ella misma dijo que se equivocó y creo que hay muchas lecciones que sacar respecto de lo que sucedió. Todos vamos aprendiendo de las nuevas generaciones, todos evolucionamos y todos tenemos derecho a equivocarnos y a reconocer que lo hicimos“, indicó.

En esa misma línea, insistió en que “ella solita lo dijo, hizo un live y explicó lo que le había pasado. Estoy segura de que lo que dijo no lo hizo con la intención de dañar a nadie. Yo voy a estar con ella siempre”.

Diana Bolocco quiso dejar en claro que ella nunca juzgaría a su hermana en público.

Las críticas en redes sociales

Diana Bolocco también abordó las críticas que recibió Cecilia en redes sociales a raíz de sus declaraciones, por las cuales se disculpó en al menos dos oportunidades.

“Las redes sociales son muy positivas, abren un espacio de intimidad precioso, pero tienen un lado B muy cruel”, comenzó señalando.

Diana Bolocco aseguró que “mucha gente le dijo a mi hermana cosas terribles, horribles, entonces me parece que hay una doble cara, y si pides respeto no puedes insultar”.

“La cultura de la cancelación me parece que tenemos que revisarla, pensar que no tenemos derecho a pedir perdón, a cambiar o a evolucionar me parece peligroso”, cerró.