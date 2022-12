La sincera declaración de Diana Bolocco sobre su complejo paso por Mucho Gusto: “Me pasó la cuenta”

27 de Diciembre de 2022

Diana Bolocco estará este martes en Juego Textual donde abordará lo que fueron sus tres años en Mega.

Diana Catalina Bolocco Fonck, animadora de televisión, será la invitada de este martes al programa Juego Textual, donde abordará diversos temas, tanto de su vida privada como de su carrera en la pantalla chica.

Durante la entrevista, la hermana de Cecilia Bolocco se refirió a lo que fue el cambio de casa televisiva en 2019, dejando atrás una década en Canal 13 para llegar a Mega.

“Esa vez me costó mucho tomar la decisión de irme, fue brutal. Tuve sueños y pesadillas durante mucho tiempo, pero no puedo arrepentirme de una decisión que tomé conscientemente y que me hizo crecer enormemente en lo profesional”, reconoció Diana Bolocco.

Durante su paso por el canal emplazado en Vicuña Mackenna, la animadora asumió la conducción de Mucho Gusto, que a los pocos meses sufrió una reestructuración, dejando atrás la entretención para dar paso a la información dura debido a la pandemia y el estallido social.

“Nunca pensé en dejar abandonado mi trabajo y tirar la toalla. Pero fue un desafío muy complejo que se fue haciendo cada vez más complejo porque me pasó de todo”, indicó.

El costo personal de Diana Bolocco

De igual manera, Diana Bolocco agradeció lo que pasó, porque “el matinal me hizo crecer y es lo que me tocó, donde tenía que estar en esa etapa de mi vida”.

“Pero esa mujer no soy yo, a mí me gusta reírme, pelusear, entretener. Soy periodista de formación profesional, pero ni en mis sueños pensé en entrar a un departamento de Prensa. Creo que pastelero a tus pasteles, y lo que mejor sé hacer es la entretención. Por eso me fui a Mega, porque eso es lo que me gusta hacer”, reflexionó.

Pero, además, estar frente a un programa con un contenido tan informativo, termino pasándole la cuenta a Diana Bolocco, según revelará en Juego Textual.

“Me pasó la cuenta en lo personal. Pasar todos los días dando malas noticias, ir a cadena nacional para informar de cantidad de fallecidos y contagios. Yo miraba a mis compañeros de prensa y les decía ustedes están acostumbrados a dar malas noticias, ¿cómo lo hacen para blindarse? Porque yo no pude. Estar conectada 100% todo el día con la fatalidad me pasó la cuenta”, reconoció.