Nataly Chilet confirma su salida de Sígueme y Te Sigo: “Tengo un nuevo proyecto en el canal”

4 de Enero de 2023

Nataly Chilet aseguró que actualmente se encuentra preparando un nuevo proyecto y le deseó lo mejor a su ex equipo.

Nataly Chilet, periodista, confirmó que no continuará ejerciendo como panelista del programa Sígueme y Te Sigo de TV+, después de poco más de un mes.

La noticia se dio a conocer la tarde de este lunes luego de que Página 7 asegurara, con fuentes al interior del canal privado, que su decisión se basaba en las constantes discusiones que mantuvo con Mauricio Israel en el espacio.

Sin embargo, en conversación con EL DÍNAMO, Nataly Chilet aseguró que todo se debía a que TV+ le ofreció animar un nuevo programa que, actualmente, ya está preparando.

“Sí salí del programa porque tengo un nuevo proyecto en el canal“, declaró la periodista, agregando que “estuve dos meses como panelista y ahora me ofrecieron animar un programa así que feliz por la confianza que está depositando en mí el canal”.

Consultada por las diferencias que mantuvo con Mauricio Israel en pantalla, Nataly Chilet afirmó que “fueron varias” pero que, a pesar de todo, “ahora tengo mis energías puestas en el nuevo proyecto para mí“.

“Tuvimos varias diferencias con respecto a diversos temas, pero más allá de eso a todo el equipo le deseo lo mejor y espero poder contribuir al tren programático de TV+ y seguir generando contenido de espectáculos y entretenimiento desde ahí”, añadió.

La última discusión de Nataly Chilet y Mauricio Israel

Tal y como lo mencionó Nataly Chilet, fueron varias las ocasiones en que discutió en pantalla con Mauricio Israel.

Uno de los últimos desencuentros ocurrió hace unas semanas cuando la periodista se comunicó con Eduardo Fuentes para consultarle sobre su llegada al Buenos Días A Todos.

Tras asegurar que el animador le había comentado que buscaba desmarcarse de la competencia, el periodista deportivo aseguró que no aportaba nada nuevo.

“Yo te pediría querido Mauricio que no desprecies mis reportes, yo con mucho cariño le escribo a todos”, le respondió ella.

Pero Nataly Chilet no se detuvo ahí. Luego agregó que “no me gusta que me trates mal en pantalla. Tú siempre estás tratándome mal en pantalla con varios malos comentarios. Tú estás acostumbrado a tratar mal a la gente parece, te pediría por favor respeto, respeto a los colegas”.